Nikola Topic s’attire déjà des comparaisons avec Goran Dragic

Sa priorité du moment, c’est de se remettre de sa blessure au genou. Alors qu’il s’apprête à être drafté, Nikola Topic a été privé d’activités basket ces dernières semaines en raison d’une entorse contractée à la mi-mai lors de la finale de la Ligue adriatique entre l’Étoile Rouge de Belgrade et le Partizan.

Blessure qui devrait avoir un impact sur son positionnement au moment d’être choisi. Même si le Serbe sait déjà ce qu’il peut apporter à sa prochaine équipe. En l’occurrence, se comporter comme « un leader, un vrai leader avec une vision du jeu, un gars qui ne joue pas seulement pour lui, mais pour tout le monde et qui essaiera de rendre tout le monde meilleur ».

« Je pense que je conviendrais parfaitement à n’importe quelle équipe. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, quelle que soit l’équipe qui me choisira, mon approche sera la même. Je ferai de mon mieux pour accepter le rôle que le coach me donnera, et vraiment, c’est tout », poursuit le jeune homme de 18 ans en prenant les exemples d’ « Atlanta, San Antonio ou Detroit » comme destinations possibles.

Difficile toutefois pour sa future équipe de se faire une idée de lui en l’état, car il n’est pas en mesure de suivre les habituels tests d’avant-Draft. Avant cette nouvelle blessure au genou, il avait toutefois donné un bon aperçu de ses capacités à Belgrade.

Fan de LeBron James avant tout

Le Serbe est un excellent manieur de ballon, qui se régale sur le « pick-and-roll » tant pour trouver son partenaire que pour finir au cercle, avec la bonne dose de toucher et en absorbant les contacts. Une façon de faire qui, pour certains, peut rappeler un autre meneur de jeu originaire des Balkans : le Slovène Goran Dragic.

« C’est génial d’entendre qu’ils me comparent à lui. C’est un super joueur. Je leur en suis vraiment reconnaissant. C’est incroyable d’être comparé à lui », s’enthousiasme le Serbe qui tient logiquement moins la comparaison avec son compatriote Nikola Jokic : « Tout le monde veut être comme lui. Moi aussi bien sûr. En Serbie, bien sûr, beaucoup d’enfants ont commencé à jouer au basket grâce à lui, parce qu’ils veulent être comme lui un jour. »

Plutôt que le pivot des Nuggets, Nikola Topic a plutôt grandi en étant fan de toutes les équipes dans lesquelles évoluait LeBron James, loué pour son QI. Tout en ayant des influences plus européennes évidemment, à commencer par son père, et « meilleur ami », Milenko qui a fait carrière en Serbie, Italie ou Grèce avant de devenir coach.

Ce dernier n’avait pas été drafté, contrairement à ce qui attend son fils. « C’est un sentiment extraordinaire de savoir que quelque chose pour lequel vous avez travaillé attire l’attention et que tout le monde vous regarde. Mais le travail commence maintenant. […] Je pense être prêt, j’ai hâte de le montrer sur le terrain », affiche Nikola.