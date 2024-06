Draft 2024 | Présentation de Kyle Filipowski (Duke)

Dans une Draft plutôt pauvre en intérieurs fuyants, Kyle Filipowski a une jolie carte à jouer. Le sophomore de Duke est le type de profil qui ne deviendra probablement pas une star, mais aux qualités déjà bien établies et tout à fait transposables en NBA. Maillon essentiel à la création de l’attaque des Blue Devils, il en était aussi la clé de voûte défensive par sa taille. Son rôle devrait être plus limité à son arrivée chez les professionnels.

Mais ses qualités peuvent lui offrir des minutes dans un rôle taillé sur mesure pour n’importe quelle franchise à la recherche d’un intérieur au QI basket.

Profil

Poste : ailier-fort – pivot

Taille : 2m10

Poids : 104 kgs

Equipe : Duke Blue Devils (NCAA)

Stats 2023/24 : 16.4 points à 50.5%, 8.3 rebonds, 2.8 passes en 30.4 minutes

Points forts

– Qualité de passe. Vrai intérieur moderne, Kyle Filipowski est capable de poser un dribble et fait alors parler sa vision du jeu supérieure pour un intérieur. Au large, au poste bas, en mouvement ou après un écran, le Blue Devil est un passeur doué, bien aidé en cela par sa taille pour analyser le jeu. Sans être un Nikola Jokic en puissance, il peut être un très bon connecteur dans une attaque fluide.

– Le potentiel au tir. Capable de jouer au large à la distribution, il a fait de vrais progrès cette saison de loin pour sa deuxième année à Duke (de 28.2% à 34.8% sur un volume similaire). S’il parvient à continuer dans cette voie, il deviendra d’autant plus dangereux comme « big man » fuyant qui pourra trouver ses coéquipiers s’il est serré de trop près, comme sanctionner derrière l’arc. Attention toutefois, son pourcentage aux lancers-francs a dans le même temps sérieusement baissé (de 76.5 à 67.1%).

Point faible

– Un physique « trompeur ». Tout proche des « sept pieds » qu’il atteint avec les chaussures, Kyle Filipowski n’est pas dans le moule des intérieurs hauts car plombé par une envergure « négative », légèrement plus petite que sa taille. Pas idéal pour un poste 5, et il n’a pas la fluidité de mouvement ou de création pour lui-même pour être un « forward » offensif au large.

Comparaison

Même taille, même envergure, poids et jeu similaire, Kyle Filipowski peut tout à fait rêver d’une carrière à la Kelly Olynyk. Il n’est pas non plus sans rappeler Santi Aldama par sa capacité à étirer les défenses.

Pronostic

Autour de la 20e position, éventuellement un peu plus haut, voire en tout début de premier tour si des franchises préfèrent se tourner vers davantage de potentiel mais moins de certitude et d’apport immédiat.