Kyle Filipowski s’imagine rejouer avec un pivot, comme avec Dereck Lively II

Sur une échelle de 1 à 10, pour évaluer son niveau de compétitivité, Kyle Filipowski s’accorde un… 11. « Je suis très compétitif lorsqu’il s’agit de jouer et de gagner. Je ne veux jamais perdre et si je ne suis pas à la hauteur, je me remets au travail. Le fait d’apporter cette compétitivité et cette personnalité à l’équipe sera important. C’est ce qui fait de moi un joueur si spécial », juge l’ancien intérieur de Duke.

Voilà qui pose le décor pour ce joueur attendu autour de la 20e place lors de la prochaine Draft. La star des Blue Devils sort de deux belles années universitaires, terminées avec près de 16 points et 9 rebonds de moyenne, avec une place dans le second cinq All-American comme « sophomore ».

Le futur rookie pense disposer d’un plus gros potentiel que les autres parce qu’il a été freiné par une opération de la hanche subie durant l’intersaison 2023. « Je continue à m’améliorer chaque jour. Je suis très discipliné quant à ce que je dois faire pour amener mon physique à un niveau supérieur afin de jouer au niveau NBA », affiche le natif de la région de New York.

Se décrivant comme un sérieux étudiant du jeu, qui adore suivre les playoffs en ce moment, il est persuadé que son style de jeu « convient tellement mieux à la NBA ». Du fait de son « QI », mais pas que. « Je suis impatient d’étendre mon champ d’action à 3-points, car je sais que cela va beaucoup aider avec mon jeu de passes et mon rôle pour faciliter », se projette-t-il.

35% de réussite derrière l’arc

Celui-ci, après une première saison à 28% de réussite derrière l’arc universitaire, s’est rapproché des 35% de réussite cette année. Convaincu par ses qualités d’intérieur-shooteur, le « sept pieds » s’imagine ainsi évoluer à nouveau aux côtés d’un pivot plus traditionnel. Comme cela a été le cas pour lui lors de sa première année à Duke, avec une vielle connaissance aujourd’hui en finale avec les Mavs.

« Je pense que cela ouvre beaucoup de choses pour mes coéquipiers et moi. J’ai la possibilité de porter le ballon, de le transmettre aux shooteurs ou même de le passer à un pivot comme Dereck Lively II. Faire cela à ma taille, être capable d’étirer le jeu et de laisser le pivot travailler à l’intérieur, ou de laisser les arrières attaquer et faciliter, ils n’auront pas à s’inquiéter d’un défenseur supplémentaire parce que mon défenseur restera sur moi en raison de ma capacité à shooter à 3-points également », développe-t-il.

Une configuration qui, selon lui, doit lui permettre d’atteindre son objectif personnel : le trophée de meilleur rookie. « Je ne pense pas du tout que ce soit hors de ma portée. Si je joue comme je suis capable de le faire, il n’y a pas de doute que je devrais être dans ce débat. Mais au final, où que j’aille, je veux simplement aider l’équipe à gagner. Gagner est le plus important pour moi et je sais que cela s’accompagne de ces récompenses individuelles », termine un Kyle Filipowski ambitieux.