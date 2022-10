Malgré le départ de cinq joueurs vers la Draft en juin dernier après une fin de saison amère face à North Carolina (Paolo Banchero, Mark Williams, AJ Griffin, Wendell Moore Jr. et Trevor Keels), l’effectif de Duke aura toujours fière allure cette saison.

En grande partie grâce à une classe de recrutement pléthorique dans la promotion lycéenne de 2022, avec pas moins de sept nouveaux « freshmen » qui rejoignent les rangs des Blue Devils.

Parmi ces sept nouveaux arrivants, il y a notamment Dereck Lively, classé au premier rang des meilleurs lycéens de la promotion 2022, et Kyle Filipowski, classé au quatrième rang. Deux géants (2m13 pour le premier, 2m10 pour le second) qui vont être associés dans la raquette de Duke cette saison, dans une configuration qui rappelle celle entre Banchero et Williams l’an passé, même si le premier était légèrement plus petit (2m08).

Et alors que les entrainements ont officiellement repris sur les campus américains il y a peu de temps, les tours jumelles de Durham donnent ainsi les premières impressions de leur association.

« C’est exactement ce à quoi on s’attendait, car on sait que nous sommes interchangeables » a ainsi déclaré Kyle Filipowski. « On peut tous les deux jouer aussi bien au large qu’à l’intérieur, donc on se complète et on en tire mutuellement des bénéfices. »

Les deux joueurs font effectivement preuve d’une aisance naturelle à s’écarter, comme on peut le voir ci-dessous. Des pivots modernes par excellence.

Freshman Dereck Lively (@dereckl41) knocking down threes 🎯 pic.twitter.com/hwnhkapYjA — Jamie Shaw (@JamieShaw5) September 29, 2022

Freshman Kyle Filipowski (@kylefilipowski) jump shot looks smooth pic.twitter.com/EJYBVx6kKF — Jamie Shaw (@JamieShaw5) September 29, 2022