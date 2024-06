Draft 2024 | Présentation de Tyler Kolek (Marquette)

Tyler Kolek va-t-il contribuer à mettre fin à la petite malédiction des meilleurs passeurs de NCAA ? Depuis 2000, seuls quatre d’entre eux sont parvenus à s’imposer en NBA, avec un enchaînement Lonzo Ball – Trae Young – Ja Morant entre 2017 et 2019. Mais aucun ne présente le même parcours que Tyler Kolek, arrivé au bout de ses quatre années universitaires entre George Mason et Marquette. Avec les Golden Eagles, le joueur de 23 ans n’a cessé de progresser de saison en saison, élargissant sa palette de distributeur, tout en développant ses qualités de scoreur.

Profil

Poste : meneur

Taille : 1m86

Poids : 89 kgs

Equipe : Marquette Golden Eagles (NCAA)

Stats 2023/24 : 15.3 points (à 49.6%), 4.9 rebonds, 7.7 passes en 33 minutes

Points forts

– La vision de jeu. Chef d’orchestre total, Tyler Kolek excelle dans la gestion du pick-and-roll, tant par les angles de passe que sa patte gauche est capable d’offrir, que par la gestion du tempo pour servir son intérieur. Ses 18 passes contre DePaul en février ont signé un record historique pour la fac de Marquette. Son bon ratio passes décisives / balles perdues (2,9) malgré un gros volume de possessions en main semble être une garantie au plus haut niveau.

– Les qualités de finisseur. Altruiste par nature, il est aussi dangereux dans son attaque du panier par sa technique et un haut du corps râblé (60% au tir au niveau du cercle). Son pourcentage au tir très sérieux (38.8% à 3-points) rend sa qualité sur pick-and-roll d’autant plus dangereuse, sous peine d’être sanctionné de loin. Il est toutefois bien meilleur sur réception de passe (dans les trois meilleurs pourcentages à l’Effective Field Goal Percentage, le pourcentage au tir corrélé au type de tir tenté), seulement dans le quart le moins adroit en sortie de dribble.

Point faible

– La défense. Plutôt petit, Tyler Kolek souffre en un-contre-un face à des meneurs plus grands et qui possèdent une meilleure envergure que lui. En mouvement, sa ténacité et son intelligence lui permettent toutefois de limiter la casse, en particulier dans la lecture des écrans. La dimension athlétique plus marquée en NBA, surtout chez les meneurs, risque d’être un sérieux cap à passer.

Comparaison

Un Jalen Brunson du pauvre par sa capacité à finir près du cercle malgré un gabarit réduit et les contacts, ou un T.J. McConnell du riche grâce à un bien meilleur tir et le même sang-froid, notamment en fin de rencontre, le tout avec la dimension passeur sécurisant plus que flashy de Tyus Jones.

Pronostic

Entre la 20e et la 30e place. Tyler Kolek semble avoir convaincu cette saison qu’il peut produire des minutes crédibles en NBA grâce à ses progrès au fil de sa scolarité à Marquette. Ses limites physiques devraient toutefois le cantonner à un rôle modeste en rotation.