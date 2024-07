NCAA | Le grand jour pour Ja Morant

Deux ans, c’est le temps qu’il aura fallu à Ja Morant pour retourner à l’université de Murray State, où il a pris son envol de 2017 à 2019 avant d’intégrer la NBA. Déjà à cette époque, les clips de ses envolées les plus folles le promettaient à un grand avenir, jusqu’à sa Draft en deuxième position, où il a été présenté comme le successeur d’un certain Russell Westbrook, alors au sommet de son art.

Cinq ans plus tard, Ja Morant est de retour par la grande porte. Le meneur des Grizzlies, qui sort d’un an et demi très difficile, entre blessures et suspensions pour ses dérapages extra-sportifs, va en effet être intronisé au Hall of Fame de son université ce samedi.

Ces derniers jours, il s’est attelé à partager avec les plus jeunes, à travers son propre camp de basket, une façon de redonner aux basketteurs locaux qui rêvent de suivre sa trace, et aussi de retrouver le droit chemin.

« Jamais je n’aurais pensé avoir mon propre camp ici. Mais c’est un privilège et je m’en réjouis », a-t-il déclaré avant d’exprimer sa reconnaissance à l’idée de rejoindre le Hall of Fame des Racers. « Il y a beaucoup de gens qui ont déjà gagné un match NBA, beaucoup qui ont déjà réussi un triple-double, mais on ne peut pas dire que beaucoup d’entre eux sont entrés dans le Hall of Fame de leur université. Je suis très reconnaissant, heureux et j’apprécie beaucoup tout ça ».

En attendant la reprise…

Loin de Team USA, cet été doit aussi permettre à Ja Morant de recharger les batteries sur tous les plans afin de pouvoir revenir au meilleur de sa forme à la rentrée pour une nouvelle saison qui ressemble au début d’une nouvelle carrière pour lui. Si la tête semble avoir retrouvé un semblant de sérénité, qu’en est-il du physique ?

Autorisé à reprendre l’entraînement à fond, avec contact, après sa blessure à l’épaule qui avait mis fin à sa saison dès le début du mois de janvier, Ja Morant se donne encore quelques semaines pour retrouver le top de sa forme.

« Je suis vraiment prêt à y aller. Il est juste question de développer mon endurance à présent », a-t-il ajouté. « Si je devais choisir un chiffre, je dirais que je suis probablement à 75%, et je trouve que ça reste suffisamment effrayant pour n’importe quel adversaire qui se présenterait en face de moi. Je ne suis pas encore à 120% mais quand on arrivera au mois d’octobre, j’y serai ».

Son intronisation au Hall of Fame est une nouvelle marque de respect de la part de Murray State pour l’ensemble de l’œuvre de Ja Morant. En février 2020, cette fac’ de l’Etat du Kentucky avait déjà retiré son numéro 12.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.