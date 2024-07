Pour les Bucks, Brook Lopez n’est pas transférable

Sans faire de bruit, les Bucks se sont bien renforcés cet été avec les venues de Delon Wright (Heat), Taurean Prince (Lakers) et Gary Trent Jr. (Raptors). Trois éléments qui intégreront directement la rotation de Doc Rivers pour épauler Damian Lillard et Khris Middleton sur les extérieurs.

En revanche, la direction a décidé de ne pas toucher à son « frontcourt », et l’équipe s’appuiera toujours sur la paire Giannis Antetokounmpo – Brook Lopez sous les panneaux, avec le précieux Bobby Portis en sortie de banc. Pourtant, depuis un mois, le nom de Brook Lopez circulait pour un échange. Mais le GM de Milwaukee est catégorique, il ne bougera pas.

« En règle générale, je ne parle pas des rumeurs et des bruits avec les médias, mais je dirai que, parce que Brook est au cœur de notre identité, nous n’avons aucunement l’intention de l’échanger » prévient Jon Horst. « Bien sûr, il a de la valeur dans la ligue. C’est tout à son honneur. Mais nous n’avons pas engagé de réelles conversations sur un échange de Brook. Il y a des équipes qui ont beaucoup d’intérêt pour lui. C’est mon travail de prendre des appels, d’en recevoir, d’avoir des discussions, mais Brook a été et continuera d’être au cœur de notre identité. »

Il progresse encore à 36 ans !

Mieux, chez les Bucks, on souhaite même que le frère de Robin finisse sa carrière dans le Wisconsin.

« J’espère que Brook prendra sa retraite à Milwaukee. C’est l’objectif depuis que nous l’avons récupéré. Son impact sur notre équipe sur le plan défensif et au niveau des rebonds est exceptionnel. Il ne fait que s’améliorer. Il n’est pas en train de décliner. C’est même une anomalie dans la mesure où il ne cesse de s’améliorer. Pour Doc, qui a eu l’occasion de passer du temps avec Brook l’année dernière, Brook a une valeur incroyable. Ce qu’il fait sur le plan défensif, au niveau des rebonds et sur le plan offensif et l’espace qu’il nous donne, et surtout à Giannis, est unique. »

Brook Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NJN 82 31 53.1 0.0 79.3 2.7 5.4 8.1 1.1 3.1 0.5 1.8 1.8 13.0 2009-10 NJN 82 37 49.9 0.0 81.7 3.3 5.4 8.7 2.3 3.1 0.7 2.5 1.7 18.8 2010-11 NJN 82 35 49.2 0.0 78.7 2.4 3.6 6.0 1.6 2.9 0.6 2.2 1.5 20.4 2011-12 NJN 5 27 49.4 0.0 62.5 1.6 2.0 3.6 1.2 1.6 0.2 1.2 0.8 19.2 2012-13 BRK 74 31 52.1 0.0 75.8 2.8 4.1 6.9 1.0 2.1 0.5 1.8 2.1 19.4 2013-14 BRK 17 31 56.3 0.0 81.7 2.3 3.7 6.0 0.9 3.1 0.5 1.7 1.8 20.7 2014-15 BRK 72 29 51.3 10.0 81.4 3.0 4.5 7.4 0.7 2.9 0.6 1.4 1.8 17.2 2015-16 BRK 73 34 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 7.9 2.0 3.0 0.8 2.4 1.7 20.6 2016-17 BRK 75 30 47.4 34.6 81.0 1.6 3.8 5.4 2.4 2.6 0.5 2.5 1.7 20.5 2017-18 LAL 74 23 46.5 34.5 70.3 1.0 3.0 4.0 1.7 2.6 0.4 1.3 1.3 13.0 2018-19 MIL 81 29 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 4.9 1.2 2.3 0.6 1.0 2.2 12.5 2019-20 MIL 68 27 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 4.6 1.5 2.4 0.7 1.0 2.4 12.0 2020-21 MIL 70 27 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 5.0 0.7 2.1 0.6 0.9 1.5 12.3 2021-22 MIL 13 23 46.6 35.8 87.0 1.5 2.6 4.1 0.5 2.6 0.6 0.9 1.2 12.4 2022-23 MIL 78 30 53.1 37.4 78.4 2.0 4.7 6.7 1.3 2.6 0.5 1.4 2.5 15.9 2023-24 MIL 79 31 48.5 36.6 82.1 1.5 3.7 5.2 1.6 2.4 0.5 1.0 2.4 12.5 Total 1025 30 49.6 34.9 79.6 2.0 4.2 6.2 1.4 2.6 0.6 1.6 1.9 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.