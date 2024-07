Gary Trent Jr. retrouve Damian Lillard aux Bucks

Coéquipiers à Portland, Damian Lillard et Gary Trent Jr. joueront à nouveau ensemble la saison prochaine, et ce sera à Milwaukee. Free agent, le shooteur des Raptors n’est pas parvenu à décrocher un beau contrat, et il a donc finalement accepté de rejoindre les Bucks pour une saison. On ne connaît pas encore le montant de son salaire, mais sans doute a-t-il accepté un deal au salaire minimum. Rappelons qu’il touchait 18.5 millions de dollars cette saison, et qu’il visait un contrat avec un salaire annuel de 25 millions de dollars.

Selon ESPN, Gary Trent Jr. a été sensible aux discours des dirigeants qui comptent sur lui pour viser le titre, mais aussi à l’idée de retrouver Damian Lillard. Comme le rappellent nos confrères, il fait tout de même partie des quatre joueurs de la NBA qui ont cumulé au moins 500 paniers à 3-points et 300 interceptions sur les trois dernières saisons. Les trois autres sont Anthony Edwards, Tyrese Haliburton et Fred VanVleet.

Sur le plan du jeu, Gary Trent Jr. va prendre la place de Malik Beasley dans l’effectif, et c’est plutôt une plus-value pour les Bucks. Globalement, et malgré une marge de manœuvre limitée, la direction de Milwaukee a d’ailleurs plutôt bien travaillé puisqu’ils ont signé aussi Taurean Prince et Delon Wright.

Doc Rivers va ainsi pouvoir compter sur un effectif dur en défense, mais aussi capable de sanctionner de loin. C’est indispensable pour libérer de l’espace pour Giannis Antetokounmpo, et tenter de détrôner les Celtics.

Gary Trent, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 15 7 32.0 23.8 42.9 0.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 2.7 2019-20 POR 61 22 44.4 41.8 82.2 0.4 1.2 1.6 1.0 1.5 0.8 0.3 0.3 8.9 2020-21 * All Teams 58 31 40.8 38.5 78.3 0.5 2.2 2.6 1.4 1.6 1.0 0.7 0.2 15.3 2020-21 * POR 41 31 41.4 39.7 77.3 0.5 1.7 2.2 1.4 1.5 0.9 0.8 0.2 15.0 2020-21 * TOR 17 32 39.5 35.5 80.6 0.4 3.2 3.6 1.3 1.7 1.1 0.7 0.2 16.2 2021-22 TOR 70 35 41.4 38.3 85.3 0.4 2.4 2.7 2.0 2.1 1.7 1.0 0.3 18.3 2022-23 TOR 66 32 43.3 36.9 83.9 0.5 2.2 2.6 1.6 1.6 1.6 0.8 0.2 17.4 2023-24 TOR 71 28 42.6 39.3 77.1 0.4 2.3 2.7 1.7 1.4 1.1 0.7 0.1 13.7 Total 341 29 42.2 38.6 81.9 0.4 2.0 2.4 1.5 1.6 1.2 0.7 0.2 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.