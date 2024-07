Taurean Prince rejoint les Bucks

Parce qu’il apprécie énormément « la qualité de vie à Los Angeles », inégalée pour lui et sa famille « depuis probablement trois ou quatre saisons », Taurean Prince avait exprimé son envie de rester avec les Lakers cet été.

« C’est pourquoi rester ici serait sans aucun doute la première chose à faire. Si ce n’est pas le cas, les dominos tombent et on verra là où c’est le mieux, c’est là que je serai. Mais je suis sûr à 100% de vouloir être un Laker », avait-il déclaré fin mai.

Son souhait n’est finalement pas exaucé puisque The Athletic nous apprend que Taurean Prince va poursuivre sa carrière à Milwaukee. Les détails du contrat, durée et montant, ne sont pas encore connus.

Une équipe de plus pour cet ailier de 30 ans, déjà passé par Atlanta, Brooklyn, Cleveland, Minnesota et Los Angeles.

Avec ses 8.9 points et 3 rebonds de moyenne, et surtout 40% de réussite à 3-pts, il reste un joueur intéressant, qui pourra soulager Khris Middleton sur les ailes, et aura pour mission principale de défendre et mettre les shoots ouverts générés par Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard.

Taurean Prince Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 ATL 59 17 40.0 32.4 78.7 0.4 2.2 2.7 0.9 1.6 0.7 1.0 0.5 5.7 2017-18 ATL 82 30 42.6 38.5 84.4 0.6 4.1 4.7 2.6 2.1 1.0 2.3 0.5 14.1 2018-19 ATL 55 28 44.1 39.0 81.9 0.4 3.2 3.6 2.2 2.6 1.0 1.8 0.4 13.5 2019-20 BRK 64 29 37.6 33.9 79.8 0.8 5.2 6.0 1.8 2.5 0.9 2.0 0.4 12.1 2020-21 * All Teams 41 22 40.1 40.0 85.5 0.5 3.0 3.5 1.9 1.8 0.7 1.2 0.6 9.5 2020-21 * CLE 29 24 39.9 41.5 83.7 0.6 3.1 3.7 2.4 1.9 0.7 1.2 0.5 10.1 2020-21 * BRK 12 18 40.5 35.1 88.9 0.2 2.7 2.8 0.6 1.8 0.7 0.9 0.7 8.1 2021-22 MIN 69 17 45.4 37.6 75.6 0.4 2.1 2.5 1.0 1.7 0.7 0.8 0.3 7.3 2022-23 MIN 54 22 46.7 38.1 84.4 0.3 2.2 2.4 1.6 2.3 0.5 1.3 0.3 9.1 2023-24 LAL 78 27 44.2 39.6 73.5 0.3 2.7 3.0 1.5 1.9 0.7 0.9 0.5 8.9 Total 502 24 42.4 37.6 81.1 0.5 3.1 3.6 1.7 2.0 0.8 1.4 0.4 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.