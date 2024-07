Gary Trent Jr. s’éloigne des Raptors

Si les Raptors ont officialisé les prolongations de Immanuel Quickley et de Scottie Barnes ces derniers jours, on ne note aucune évolution pour Gary Trent Jr.

L’arrière des Raptors était pourtant le joueur le plus utilisé du club la saison dernière avec 71 rencontres, pour 13.7 points à 46.4% aux tirs, dont 39.3% de loin, 2.6 rebonds, 1.7 passe et 1.1 interception.

Mais comme Caleb Martin, il a été trop gourmand au moment de négocier un nouveau contrat avec la franchise canadienne. Et les Raptors auraient même décidé de tourner la page au vu de ses prétentions salariales.

Un petit contrat pour rebondir dès la saison prochaine ?

D’après TSN, les Raptors ont bien offert un contrat à 15 millions de dollars la saison pour Gary Trent Jr, mais le joueur et son entourage ont repoussé l’offre, puisque son salaire était inférieur à ce qu’il touchait cette saison : 18.5 millions de dollars. Du côté du joueur, on visait plutôt un salaire aux alentours des 25 millions de dollars, soit 10 millions de plus que ce qu’avaient en tête les dirigeants.

Sauf que les dollars ont été dépensés et qu’à moins d’un « sign-and-trade » avec une autre franchise, Gary Trent Jr. peut faire une croix sur un tel salaire, et peut-être va-t-il s’engager pour un petit contrat d’un an pour prouver sa valeur et revenir sur le marché des « free agents » la saison prochaine. La très probable augmentation significative du « salary cap » grâce au nouveau contrat TV pourrait inciter d’autres joueurs à en faire de même.

On parle par exemple d’un intérêt des Lakers, qui pourraient signer le joueur de 25 ans pour un an via leur « taxpayer mid-level exception »… d’une valeur de 5.3 millions de dollars.

Gary Trent, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 15 7 32.0 23.8 42.9 0.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 2.7 2019-20 POR 61 22 44.4 41.8 82.2 0.4 1.2 1.6 1.0 1.5 0.8 0.3 0.3 8.9 2020-21 * All Teams 58 31 40.8 38.5 78.3 0.5 2.2 2.6 1.4 1.6 1.0 0.7 0.2 15.3 2020-21 * POR 41 31 41.4 39.7 77.3 0.5 1.7 2.2 1.4 1.5 0.9 0.8 0.2 15.0 2020-21 * TOR 17 32 39.5 35.5 80.6 0.4 3.2 3.6 1.3 1.7 1.1 0.7 0.2 16.2 2021-22 TOR 70 35 41.4 38.3 85.3 0.4 2.4 2.7 2.0 2.1 1.7 1.0 0.3 18.3 2022-23 TOR 66 32 43.3 36.9 83.9 0.5 2.2 2.6 1.6 1.6 1.6 0.8 0.2 17.4 2023-24 TOR 71 28 42.6 39.3 77.1 0.4 2.3 2.7 1.7 1.4 1.1 0.7 0.1 13.7 Total 341 29 42.2 38.6 81.9 0.4 2.0 2.4 1.5 1.6 1.2 0.7 0.2 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.