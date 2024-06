Scottie Barnes va bien décrocher le jackpot chez les Raptors !

Appelé à incarner l’avenir des Raptors depuis plusieurs mois maintenant, Scottie Barnes va en devenir pour de bon le nouveau visage, car ESPN annonce qu’il va prolonger pour le maximum, sur cinq ans, au sein de la franchise canadienne !

En cas d’apparition dans une All-NBA Team, de titre de MVP ou de titre de Défenseur de l’année, le Rookie de l’année 2022 recevra ainsi 270 millions de dollars (soit 30% du salary cap de son équipe). Sinon, il se contentera de « seulement » 225 millions de dollars (25% du salary cap).

Une décision on ne peut plus logique de la part de Toronto, tandis que Scottie Barnes sort d’une saison aboutie individuellement (All-Star), avec 19.9 points, 8.2 rebonds, 6.1 passes, 1.5 contre et 1.3 interception de moyenne (à 48% au tir, dont 34% à 3-points, et 78% aux lancers-francs).

Sa marge de progression reste importante et ce sont ses dirigeants qui se frottent les mains, même s’il leur faudra désormais entourer convenablement leur ailier de 22 ans pour retrouver les hauteurs de la conférence Est. Pour rappel, les Raptors restent sur un exercice 2023–24 à 25 victoires et 57 défaites (12e place au classement)…

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.7 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 35 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 Total 211 35 47.4 31.1 76.4 2.4 5.0 7.4 4.7 2.3 1.1 2.2 1.0 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.