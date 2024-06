Un contrat de 175 millions de dollars sur cinq ans pour Immanuel Quickley aux Raptors

Les Raptors comptent sur Immanuel Quickley. Récupéré fin décembre en compagnie de RJ Barrett, dans le cadre de l’échange autour d’OG Anunoby aux Knicks, le meneur de jeu espérait bien prolonger à Toronto.

Et ce sera bien le cas puisque The Athletic et ESPN parlent d’un contrat de 175 millions de dollars sur cinq ans !

Alors que les Knicks hésitaient à investir à long terme sur l’ancien de Kentucky, les Raptors misent donc beaucoup sur le joueur de 25 ans, qui tournait à 18.6 points, 6.8 passes décisives, 4.8 rebonds et 0.9 interception de moyenne en 38 matchs (33 minutes) avec Toronto, à 42% de réussite au tir dont 40% à 3-points.

Ce n’est pas le maximum auquel Immanuel Quickley pouvait prétendre, mais c’est tout de même un gros investissement pour la franchise canadienne, qui a aussi beaucoup misé sur Scottie Barnes ces derniers jours.

Immanuel Quickley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 64 19 39.5 38.9 89.1 0.4 1.8 2.1 2.0 1.8 0.5 0.9 0.2 11.4 2021-22 NYK 78 23 39.2 34.6 88.1 0.4 2.8 3.2 3.5 2.1 0.7 1.3 0.0 11.3 2022-23 NYK 81 29 44.8 37.0 81.9 0.7 3.4 4.2 3.4 2.1 1.0 1.2 0.2 14.9 2023-24 * All Teams 68 29 43.4 39.5 85.3 0.3 3.6 3.8 4.9 1.8 0.7 1.5 0.2 17.0 2023-24 * TOR 38 33 42.2 39.5 84.1 0.3 4.5 4.8 6.8 2.0 0.9 1.8 0.2 18.6 2023-24 * NYK 30 24 45.4 39.5 87.2 0.2 2.4 2.6 2.5 1.5 0.5 1.0 0.1 15.0 Total 291 25 42.1 37.5 85.7 0.5 2.9 3.4 3.5 2.0 0.7 1.2 0.1 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.