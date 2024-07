Jared McCain réclame Paul George et Tyrese Maxey sur son TikTok

Matas Buzelis et AJ Johnson semblent moins à l’aise et en rythme que lui sur les pas de danse. Cette vidéo postée par Jared McCain, sur son compte TikTok, en compagnie des rookies des Bulls et des Bucks, a été vue… près de 4 millions de fois.



Alors que certains débutants débarquent en NBA dans un relatif anonymat à l’échelle du grand public, l’ancien joueur de Duke arrive à Philadelphie avec une véritable communauté en ligne : déjà 3,6 millions d’abonnés sur l’application de partage de courtes vidéos et plus d’un million sur Instagram.

Popularisé grâce à ses danses justement, le 16e choix de la Draft entend désormais impliquer ses coéquipiers ! « Si je pouvais un jour faire participer Tyrese Maxey ou Paul George à un TikTok, ce serait formidable, mais je ne leur imposerai pas de le faire, en aucun cas. J’espère pouvoir les faire participer après une grosse victoire ou quelque chose comme ça », annonce le rookie à Clutchpoints.

Travailler en s’amusant

Ce dernier a déjà plus d’abonnés sur Instagram que Tyrese Maxey, là où « PG », qui n’a pas de compte TikTok, compte plus de 10 millions de « followers ».

L’ancien Blue Devil a reçu quelques critiques en ligne pour ses vidéos, certains internautes pouvant penser qu’il ne prend pas assez au sérieux les activités sur le terrain lorsqu’il produit des TikToks.

Ce phénomène pourrait s’amplifier dans la Grande Ligue. « Sur les médias sociaux, on reçoit énormément de haine, surtout maintenant en NBA. Si tu fais un mauvais match, ils vont le balancer partout. Donc quand je danse, les gens n’apprécient pas autant, surtout parce que je suis en NBA et qu’ils veulent que la NBA soit quelque chose de très sérieux », développe le rookie.

Celui-ci dit avoir du mal à comprendre ce genre de réaction. « Ils veulent qu’on soit toujours très sérieux, comme si on ne pouvait s’amuser », poursuit celui qui a tourné à 13 points et 5 rebonds en ligue d’été.

« Je vais me montrer et m’amuser. On peut s’amuser en dehors du terrain tout en travaillant dur et en arrivant en NBA. J’essaie donc de changer cette idée selon laquelle il faut toujours être sérieux… Je trouverai toujours un moyen d’être moi-même », termine Jared McCain susceptible d’être rapidement adopté par les fans des Sixers.