La Serbie relativise la portée du match d’ouverture face à Team USA

C’est l’un des premiers gros chocs de la compétition olympique. Dimanche 28 juillet à 17h15, la Serbie va défier l’équipe américaine lors du match d’ouverture au sein du groupe C.

Un grand rendez-vous que le sélectionneur Svetislav Pesic relativise. « Honnêtement, on ne pense pas trop aux Américains. On veut donner le meilleur de nous-mêmes sur le moment. Le premier match est important, mais j’espère qu’il ne sera pas décisif, quel que soit le résultat », juge le technicien chez RTS, repris par Basketnews.

Son sentiment est peut-être lié aux deux autres nations présentes dans le groupe, Porto Rico et le Soudan du Sud, qui ne partent pas favorites face à ces deux géants du basket mondial. Une défaite inaugurale face à Team USA imposerait vraisemblablement aux Serbes de l’emporter face à ces deux adversaires.

Des absences en préparation

Mais la récente prestation des Soudanais contre les Américains a rappelé qu’aucun adversaire ne pouvait être sous-estimé.

Aussi la Serbie n’a pas dévoilé toute sa stratégie en préparation. « Cela sera certainement difficile : c’est une équipe qui vise l’or. Nous aussi, bien sûr, mais ils sont plus favorites que nous. Lors de notre match de préparation, nous n’avions pas Bogdan (Bogdanovic), (Dejan) Davidovac et (Nikola) Milutinov, on n’a donc pas montré toutes nos cartes », prévient Vanja Marinkovic.

En l’absence de ces joueurs, la Serbie s’était largement inclinée (79-105) face à Stephen Curry et sa bande il y a dix jours. Dans la foulée, Svetislav Pesic avait estimé que l’équipe américaine actuelle était meilleure que la « Deam Team » de 1992. En réponse, Chris Mullin, lui conseillant de « sauter dans la mer de Serbie pour se réveiller un peu », compte le croiser à Paris pour lui donner « une petite leçon d’histoire ».