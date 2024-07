Stephen Curry et Team USA envoient un message face à la Serbie

Toujours sans Kevin Durant, les Etats-Unis se présentent avec Stephen Curry, Jrue Holiday, Jayson Tatum, LeBron James et Joel Embiid dans le cinq majeur. En face, Bogdan Bogdanovic est de son côté toujours sur la touche.

Après être passé à côté face à l’Australie, Stephen Curry est bien décidé à se racheter, et il débute par un 3-points qui va le mettre en rythme. Le problème, c’est qu’Aleksa Avramovic a envie de lui répondre, et que la Serbie est très agressive, avec une faute technique pour Svetislav Pesic et son banc dès la première action…

Les remplaçants de Team USA beaucoup plus en rythme

Globalement, ce premier quart-temps remet en lumière les difficultés du cinq majeur américain. Car si Stephen Curry est chaud, ce groupe a du mal à mettre du rythme, avec un Joel Embiid clairement au ralenti. La Serbie en profite pour jouer la contre-attaque à fond, même sur des lancers-francs ratés, et il faut l’entrée des remplaçants américains pour que Team USA retrouve de la vitesse, pour finir le premier quart-temps à égalité (28-28).

Team USA continue de bafouiller, en cherchant trop à lancer un Joel Embiid pas en jambes. Il y a des mésententes sur les rebonds, sur les transmissions, tandis que Marko Guduric et Vasilije Micic sanctionnent de loin.

C’est Stephen Curry qui va relancer la machine, avec un nouveau 3-points. Le « Splash Brother » a la main chaude, attaque le cercle en force, puis inscrit un 3-points avec la faute qui fait très mal à la Serbie…

Surtout que derrière, les remplaçants US surfent sur le momentum, avec un Anthony Edwards qui fait mal, tant de loin que dans ses percussions. Svetislav Pesic appelle un temps-mort pour calmer les choses mais la lame intérieure Anthony Davis – Bam Adebayo est monstrueuse d’activité, le premier en défense et le deuxième en attaque.

La Serbie n’a pas pu tenir sur la durée

La Serbie n’a pas les armes sur son banc pour tenir la comparaison et l’écart enfle. +14 (59-45) à la mi-temps, et ça continue avec un 12-0 pour débuter le troisième quart-temps. Joel Embiid impose mieux son physique et l’écart continue inexorablement d’augmenter, la Serbie n’arrivant pas à trouver la mire de loin pour tenter d’exister alors que Nikola Jokic doit se battre pour se rapprocher du cercle face aux longs bras adverses.

Après avoir passé les 20 points d’écart, Team USA se déconcentre et la Serbie revient un peu, mais ça ne durera pas.

À +25 (83-58) à la fin du troisième quart-temps, la Serbie hisse le drapeau blanc et les deux équipes se lancent dans un quatrième quart-temps de « garbage time » qui permet à Anthony Davis de continuer à distribuer les baffes, LeBron James se mêlant à la fête, les Etats-Unis continuant également de faire tomber la pluie de loin.

Au final, c’est une victoire de 26 points (105-79) pour les Etats-Unis, portés par l’adresse de Stephen Curry et un banc impressionnant. Pour la Serbie, en l’absence de Bogdan Bogdanovic, il était impossible de tenir pendant 40 minutes face à l’armada américaine, et c’est une deuxième défaite consécutive, après le revers face à l’Australie.