La Serbie se fait surprendre par l’Australie de Patty Mills

C’est une Serbie affaiblie (Bogdan Bogdanovic et Ognjen Dobric absents) et qui pensait peut-être déjà à son duel du lendemain face à Team USA qui s’est présentée face à l’Australie à Abu Dhabi.

Pourtant, le tandem Vasilije Micic – Nikola Jokic arrivait à trouver des failles dans la défense australienne, et les mobylettes serbes utilisaient les pertes de balle de Josh Giddey et compagnie pour jouer à fond la contre-attaque. Heureusement pour les Boomers, Patty Mills était en grande forme, comme à ses plus belles heures FIBA.

Le feu follet portait ainsi l’attaque de son équipe, alors que Filip Petrusev faisait une nouvelle fois très bonne impression, bien aidé par Nikola Milutinov, qui faisait également très mal à la raquette adverse. Une nouvelle contre-attaque d’Aleksa Avramovic plaçait même la Serbie en tête (40-39) à la mi-temps.

Dans un match qui se tendait de plus en plus, les Serbes tentaient alors de serrer le jeu, mais les Australiens, avec leurs coupes et leurs attaques du cercle, réussissaient à faire la différence dans le quatrième quart-temps.

Grâce à l’apport de Dante Exum et à un Nick Kay qui arrivait enfin à mettre un 3-points, l’Australie faisait l’écart dans le « money time », la Serbie n’ayant ni les jambes ni l’envie de tenter un hold-up (84-73).