Face à l’Australie, Team USA a pris une piqûre de rappel

C’est une deuxième victoire pour Team USA (98-92) mais ce succès face à l’Australie a aussi mis en lumière le travail qui reste à faire pour Steve Kerr et son staff. Toujours sans Kevin Durant…

Sur le plan offensif, c’était pourtant mieux que face au Canada, avec notamment un joli 12/29 à 3-points.

Mais ce sont surtout les 18 pertes de balle et les 68 points encaissés dans la raquette, avec notamment 20 points à 9/12 de Jock Landale, qui peuvent inquiéter le sélectionneur.

« On a donné des tonnes de points sur les coupes dans le dos, sur des rebonds offensifs, et le match a tourné. C’est une bonne leçon pour nous » positivait ainsi le technicien de Golden State après la rencontre. « Mieux vaut l’apprendre tôt que tard. Et puis ça va nous donner de bonnes images à étudier. »

« On ne peut pas se mettre à l’aise »

Steve Kerr et son staff évaluent ainsi encore les combinaisons qui fonctionnent. « Ça demande un peu de temps de devenir une équipe » explique le sélectionneur. « On a encore besoin de quelques semaines, mais on y arrivera. »

Surtout, malgré l’amoncellement de superstars, sur le terrain mais également sur le banc, Anthony Edwards et compagnie ont vu face à l’Australie qu’ils ne pouvaient pas se mettre en mode « pilote automatique ».

« On ne peut pas se mettre à l’aise » conclut l’arrière des Wolves. « Dans le troisième quart-temps, on était trop à l’aise, on a enlevé notre pied de l’accélérateur. Le deuxième groupe partage mieux le ballon que notre premier groupe. Donc on doit faire un meilleur travail pour impliquer tout le monde. »