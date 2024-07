Joel Embiid ou bien Anthony Davis ? Steve Kerr face à un dilemme

À dix jours du démarrage des Jeux olympiques 2024, Steve Kerr ne compte pas s’interdire d’expérimenter.

Son cinq de départ pourrait ainsi être amené à évoluer. Notamment sur le poste de pivot que se disputent Joel Embiid, titulaire jusqu’ici, et son remplaçant Anthony Davis.

Ce dernier a marqué les esprits, hier face à l’Australie, avec une sortie à 17 points et 14 rebonds. Avec la sensation d’être intenable dans la raquette, des deux côtés du terrain, à la manière d’un « Wilt Chamberlain » compare carrément The Athletic.

Après deux petits matchs amicaux, l’intérieur des Lakers semble clairement être dans une meilleure dynamique que son homologue des Sixers. « Joel s’améliore de jour en jour. Il faut généralement plus de temps aux grands pour trouver le rythme et la fluidité. Mais j’adore Joel, c’est un joueur qui domine, et je pense qu’il va être important pour nous de trouver les meilleures combinaisons et de mettre les bonnes personnes ensemble », livre Steve Kerr.

Face au Canada en ouverture de préparation, le natif du Cameron, opéré du genou en février dernier, s’était contenté de 5 points en 12 minutes, là où « AD » avait déjà terminé en double-double (10 points et 11 rebonds). Contre l’Australie, Joel Embiid a apporté 10 points et 5 rebonds.

Encore trois matchs pour réfléchir

Alors que Team USA semble beaucoup aimer l’association entre Anthony Davis et Bam Adebayo, les titulaires de l’équipe tentent pourtant bien de mettre en place Joel Embiid en attaque. Mais ce dernier, comme le fait remarquer The Athletic, joue à une vitesse différente de celle de LeBron James, Stephen Curry et Anthony Edwards.

« Il demande beaucoup d’attention, il faut donc l’utiliser et le mettre en position. On doit encore trouver nos espaces autour de lui pour lui donner des opportunités, qu’il essaie de marquer ou qu’il ressorte les ballons. Et s’il n’est pas au poste, on essaie de trouver d’autres angles et l’alchimie de ce groupe », note Stephen Curry.

Celui-ci trouve que la formation américaine a fait mieux lors du match face à l’Australie, et rappelle que Team USA a encore trois matchs devant elle (Serbie, Soudan du Sud et Allemagne) pour optimiser l’utilisation de chacun.

Après tout, bénéficier d’un Anthony Davis en sortie de banc peut aussi avoir ses avantages. On se souvient de ce que Dwyane Wade avait pu apporter comme 6e homme de l’équipe américaine lors des JO 2008 à Pékin.

Steve Kerr n’a de toute façon pas terminé de penser à ses rotations, dans la mesure où Kevin Durant n’a toujours pas joué, tout comme Derrick White, qui a pris la place de Kawhi Leonard.