JO de Paris 2024 | Présentation du groupe C avec les Etats-Unis et la Serbie

Ce n’est pas un tirage idéal, mais probablement ce qui y ressemble le plus pour les Etats-Unis et la Serbie. Les deux nations partiront logiques favorites de ce groupe C des JO, face à Porto Rico et au Soudan du Sud.

La première journée aura même des airs de finale du groupe avant l’heure et de revanche entre Team USA et les Serbes, surclassés mardi 17 juillet en préparation par l’escouade de Steve Kerr. Le tenant du titre pourra davantage contrôler pour la suite des opérations, tout en peaufinant son jeu sans avoir à trop se découvrir.

ETATS-UNIS

Quadruple tenants du titre, venus à Paris avec un effectif cinq étoiles, les Etats-Unis sont les grandissimes favoris de la compétition. Mais l’heure n’est plus aux complexes de supériorité. Oui, la réserve de talent de ce roster est sans commune mesure vis-à-vis de la concurrence, et pourrait rester au terme de la compétition comme historique. Mais les derniers rendez-vous internationaux ont prouvé que cela ne suffisait pas toujours pour se croire à l’abri.

Team USA n’a pas rigolé contre la France à Tokyo avec une défaite en phase de groupe et une victoire étriquée en finale. Et la chute a été plus dure encore lors des deux dernières Coupes du monde, conclues aux 7es et 4es rangs. La frayeur XXL contre le Soudan du Sud et les victoires serrées contre l’Australie et l’Allemagne en préparation sont autant de raisons de se méfier.

L’effectif

Meneurs : Stephen Curry (Golden State Warriors), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Arrières – ailiers : Devin Booker (Phoenix Suns), Kevin Durant (Phoenix Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jrue Holiday (Boston Celtics), LeBron James (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Derrick White (Boston Celtics)

Intérieurs : Bam Adebayo (Miami Heat), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Joel Embiid (Philadelphie 76ers)

Le coach : Steve Kerr

La star : LeBron James

Douze ans après, LeBron James est de retour aux JO, sans doute pour la dernière fois. Et le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA n’y sera ni en pré-retraite, ni en tournée d’adieu. Si LeBron James fait le voyage dans l’Hexagone, c’est pour l’or et rien d’autre. A part éventuellement faire le spectacle et prendre du plaisir avec certains joueurs qui comptent parmi ses principaux rivaux le reste de la saison.

Qualification : parmi les deux meilleures équipes de la zone Amérique lors de la dernière Coupe du monde

L’historique aux JO : 20e participation, meilleur résultat : 1er en 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016 et 2020

PORTO RICO

« Los Doce Magnificos », les douze Magnifiques ont bien porté leur surnom début juillet. Porto Rico a obtenu son billet pour Paris au mérite, en dominant notamment l’Italie, puis la Lituanie en finale, lors de son TQO.

Vingt ans après, les insulaires retrouvent les JO. Ils espèreront s’y montrer digne de la génération de Carlos Arroyo, qui avait créé l’une des plus grandes sensations de l’histoire du basket aux JO en écrasant les Etats-Unis en phase de groupes (92-73), en 2004, la première défaite de Team USA depuis que les joueurs NBA étaient envoyés aux Jeux olympiques. Le défi s’annonce toutefois immense pour un effectif court en centimètres (seul George Conditt IV dépasse les 2m05), mais pas en cœur.

L’effectif

Meneurs : Jose Alvarado (New Orleans Pelicans), Jordan Howard (Obradoiro), Tremont Waters (Guangdong Southern Tigers)

Arrières – ailiers : Gian Clavell (Granada), Aleem Ford (Leones de Ponce), Isaiah Piñeiro (Palencia), Davon Reed (Memphis Hustle), Stephen Thompson (Wisconsin Herd)

Intérieurs : George Conditt IV (Gigantes de Carolina), Chris Ortiz (Osos de Manati), Ismael Romero (Mets de Guaynabo), Arnaldo Toro (VEF Riga)

Le coach : Nelson Colón

La star : Jose Alvarado

Le seul joueur NBA de l’effectif a tenu son rang lors du TQO, terminant notamment meilleur marqueur en finale (23 points) pour écarter les Lituaniens. « Grand Theft Alvarado » devra évoluer dans un rôle plus large que celui qui lui est réservé aux Pelicans, tout en vice et en énergie. Il pourra notamment compter sur Tremont Waters, éphémère coéquipier de Victor Wembanyama aux Metropolitans 92 en 2022/23, à côté de lui sur la ligne arrière.

Qualification : vainqueur du TQO de San Juan

L’historique aux JO : 10e participation, meilleur résultat : 4e en 1964

SERBIE

Du talent sur toutes les lignes, des centimètres à gogo et une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, la Serbie se présente donc comme un des principaux candidats à la médaille. Le timing est idéal, avec la génération des Jokic, Bogdanovic ou Micic tous entre 29 et 31 ans. Tout est réuni sur le papier pour tenir tête aux meilleurs.

Reste à le mettre en application sur le parquet, alors que le début de préparation a été plutôt poussif avec une large défaite contre les Etats-Unis, principal adversaire de ce groupe C. De quoi titiller l’orgueil serbe ?

L’effectif

Meneurs : Aleska Avramovic (Partizan Belgrade), Vasilije Micic (Charlotte Hornets)

Arrières – ailiers : Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks), Dejan Davidovac (Etoile Rouge Belgrade), Ognjen Dobric (Virtus Bologna), Marko Guduric (Fenerbahçe), Vanja Marinkovic (Partizan Belgrade)

Intérieurs : Nikola Jokic (Denver Nuggets), Nikola Jovic (Miami Heat), Nikola Milutinov (Olympiakos), Filip Petrusev (Olympiakos), Uros Plavsic (Etoile Rouge Belgrade)

Le coach : Svetislav Pesic

La star : Nikola Jokic

Le triple MVP en NBA sera forcément un des joueurs à suivre de la compétition. Mais que vaut la Serbie avec le pivot des Nuggets somme leader ? Aux JO 2016, puis au Mondial 2019, il était un jeune lieutenant très prometteur. Pour son unique compétition au centre du jeu serbe, il avait dominé individuellement, mais la Serbie, pourtant principale prétendante à l’or, avait pris la porte de l’Euro 2022 dès les huitièmes de finale contre l’Italie. Sans le « Joker », elle n’est tombée qu’en finale de la Coupe du monde contre l’Allemagne l’an passé.

Qualification : parmi les deux meilleures équipes de la zone Europe lors de la dernière Coupe du monde

L’historique aux JO : 2e participation en tant que Serbie, meilleur résultat : 2e en 2016

SOUDAN DU SUD

Sept ans à peine après son premier match officiel, la sélection du Soudan du Sud est déjà aux Jeux. Les « Bright Stars » sont une des plus belles histoires des dernières années, offrant à de nombreux basketteurs issus de la diaspora soudanaise la possibilité de jouer pour le pays de leurs racines. Une sélection à l’image de Luol Deng, désormais président de la fédération sud-soudanaise et assistant de Royal Ivey, ex-meneur NBA aujourd’hui assistant d’Ime Udoka à Houston. À Paris, le Soudan du Sud vient pour apprendre et se faire découvrir aux yeux du monde entier. Il a déjà parfaitement commencé en ne manquant l’exploit de battre Team USA en préparation que pour un petit point. La révélation ne fait peut-être que commencer.

L’effectif

Meneurs : Sunday Dech (East Perth Eagles), Mareng Gatkuoth (sans club), Carlik Jones (Zhejiang Golden Bulls), Jackson Makoi (Cairns Taipans)

Arrières – ailiers : Deng Adel (Brisbane Bullets), Emmanuel Akot (Heroes Den Bosch), Peter Jok (Ottawa BlackJacks), Kuany Kuany (Bendigo Braves), Bul Kuol (Sydney Kings), Junior Madut (Kauhajoen Karhu), Lat Mayen (Wellington Saints), Kouat Noi (Darwin Salties), Nuni Omot (Maccabi Ironi Ramat Gan), Marial Shayok (Shandong Hi-Speed Kirin), Aher Uguak (Chemnitz 99)

Intérieurs : Deng Acuoth (Club Sagesse), Koch Bar (Horsens IC), Majok Deng (Al-Ahly Benghazi), Wenyen Gabriel (Vaqueros de Bayamon), Maker Maker (Raptors 05), Khaman Maluach (City Oilers), Mangok Mathiang (Maccabi Ironi Ramat Gan), JT Thor (Charlotte Hornets)

Le coach : Royal Ivey

La star : Carlik Jones

Meilleur passeur de la dernière Coupe du monde (10,4 passes de moyenne !), l’Américano-Soudanais sera de nouveau la plaque tournante des siens à Paris. Après s’être un temps accroché à ses rêves de NBA via la G-League (MVP en 2023) et un « two-way contract » avec les Bulls en 2022/23, il s’est finalement exilé en Chine la saison dernière pour tenter de se montrer. Une nouvelle grosse performance dans une compétition internationale serait aussi importante pour sa sélection que pour sa carrière.

Qualification : meilleure équipe de la zone Afrique lors de la dernière Coupe du monde

L’historique aux JO : 1re participation

Le calendrier

28 juillet, 11h00 : Soudan du Sud – Porto Rico

28 juillet, 17h15 : Serbie – Etats-Unis

31 juillet, 17h15 : Porto Rico – Serbie

31 juillet, 21h00 : Etats-Unis – Soudan du Sud

3 août, 17h15 : Porto Rico – Etats-Unis

3 août, 21h00 : Serbie – Soudan du Sud

