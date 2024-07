Team USA se fait très, très peur face au Soudan du Sud !

Alors que Kevin Durant s’est échauffé mais n’est toujours pas disponible, Devin Booker prend la place de Jayson Tatum dans le cinq majeur de Steve Kerr. Ça ne change pas grand-chose au manque de tempo des titulaires.

Et le problème, c’est que les Etats-Unis sont extrêmement perturbés par le rythme et l’intensité du Soudan du Sud. Carlik Jones semble inarrêtable et Marial Shayok enchaîne les 3-points alors que Bam Adebayo prend trois fautes en quelques minutes et que c’est globalement toute l’équipe américaine qui a la tête à l’envers…

La folle adresse soudanaise

Team USA tente de s’appuyer sur la puissance de Joel Embiid pour revenir mais, à la mi-temps, le Soudan du Sud mène carrément de 14 points (58-44), avec une incroyable adresse (15/21 au tir dont 7/14 de loin) alors que les Etats-Unis en sont de leur côté à un triste 1/12 derrière la ligne à 3-points.

Steve Kerr commence la deuxième mi-temps avec ses remplaçants, afin de répondre à l’énergie soudanaise, et ça fonctionne alors que le Soudan du Sud, sans doute en surrégime en première temps, rentre dans le rang.

Le retour des titulaires ne casse pas la dynamique américaine, avec LeBron James qui n’a clairement pas envie de perdre ce match. Stephen Curry trouve enfin la mire de loin, dont un tir du logo, et les Etats-Unis semblent avoir remis les choses en place après trois quart-temps (81-76), en ayant remporté la période 37 à 18 !

Mais Carlik Jones et le Soudan du Sud n’abdiquent pas, au contraire, attaquant la défense des Etats-Unis le plus vite possible, en profitant d’ouvertures surprenantes dans l’axe central.

LeBron James en sauveur

De quoi rester au contact jusqu’au bout, derrière le triple-double de Carlik Jones, puis carrément de reprendre l’avantage derrière un 3-points de JT Thor (100-99) à 20 secondes de la fin de la rencontre !

Après le temps-mort de Steve Kerr, LeBron James répond en y allant tout seul, pour finir au layup. Il reste 8 secondes au chronomètre et c’est logiquement Carlik Jones qui a le dernier shoot. C’est raté mais Wenyen Gabriel récupère le rebond offensif… sauf qu’il n’arrive pas à remettre le ballon dans le cercle. Les Etats-Unis ont eu très, très chaud, mais les Etats-Unis s’imposent (101-100) finalement au bout du suspense.

Perturbé par le style du Soudan du Sud, Team USA a laissé de côté pas mal de concepts mis en place lors des derniers matchs, en tentant surtout de ne pas perdre. Dernier match de préparation pour LeBron James et compagnie lundi soir, toujours à Londres. Ce sera face à l’Allemagne, avant de prendre la direction de la France.