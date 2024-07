États-Unis – Allemagne : LeBron James encore en patron !

Toujours pas de Kevin Durant pour le dernier mach de préparation des Etats-Unis face à l’Allemagne, championne du monde en titre. Et malgré des 3-points de Jrue Holiday, toujours un problème de rythme pour le cinq majeur…

L’Allemagne en profite mais l’entrée des remplaçants de Steve Kerr fait encore du bien à Team USA, qui répond par un 21-4 pour reprendre l’avantage (29-19) à la fin du premier quart-temps.

Les Etats-Unis écartelés par les shooteurs allemands

Comme face au Soudan du Sud, la sélection américaine laisse des ouvertures dans l’axe du panier, les rotations étant trop lentes à revenir. Joel Embiid place tout de même un énorme contre sur Isaac Bonga, qu’Anthony Edwards bonifie de l’autre côté. Et Team USA est toujours en tête (48-41) à la mi-temps, sans parvenir à prendre le large.

Au contraire, la « Mannschaft » continue de faire mal à son adversaire au retour des vestiaires, en écartant le jeu au maximum pour obliger Joel Embiid à couvrir le maximum de terrain défensivement. Ça shoote vite, ça se jette au rebond offensif, et Steve Kerr appelle très vite un temps-mort pour tenter de rappeler quelques principes…

Joel Embiid et LeBron James réussissent deux 3-points qui font du bien aux Etats-Unis, mais Andreas Obst aussi, avec la faute en prime, et l’Allemagne passe carrément devant.

LeBron James inscrit les 11 derniers points de son équipe

Steve Kerr est obligé de serrer le jeu avec des groupes mobiles, mais c’est surtout LeBron James qui va se charger d’éviter à Team USA une déconvenue. Le « King » prend les choses en main et impose son physique. Et si Dennis Schröder contre un Stephen Curry maladroit, c’est encore le plus vieux joueur du match qui fait la différence dans le « money time ». Que ce soit à 3-points ou en se rapprochant, le porte-drapeau américain est le patron !

Cela permet aux Etats-Unis de finir cette préparation avec une cinquième victoire en cinq matchs (92-88) mais l’Allemagne et le Soudan du Sud ont bien montré que les « Avengers » américains étaient loin d’être invincibles.

Même s’ils terminent tout de même cette préparation avec cinq victoires en autant de sorties…