Jeux olympiques de Paris 2024 | Présentation du groupe A

C’est un classique, presque un immanquable de toutes les compétitions par équipes. À tout grand tournoi, il faut un « groupe de la mort ». Parfois exagérée voire franchement galvaudée, l’expression prend cette fois tout son sens avec le groupe A de ces Jeux olympiques de Paris, chez les hommes (5×5).

Avec seulement trois groupes de quatre équipes et une foule d’outsiders derrière le favori Team USA, il était écrit qu’au moins un cador passerait prématurément à la trappe au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq.

Il y en aura même possiblement deux entre l’Australie, la Grèce, le Canada et l’Espagne. Dans cette poule, il ne pourra y avoir de round d’observation, et tout pourrait se jouer jusque dans les derniers instants de la troisième journée entre les Boomers médaillés de bronze à Tokyo, la Grèce de Giannis Antetokounmpo, le Canada 3e de la dernière Coupe du monde, et la « Roja », championne d’Europe en titre.

AUSTRALIE

Et si les Aussies refaisaient le coup de Tokyo ? Au Japon en 2021, les Australiens avaient enfin su saisir cette première médaille en grand rendez-vous intercontinental après avoir terminé au pied du podium des JO 2016 et du Mondial 2019. Depuis, l’effectif a pris un léger coup de vieux et les cadres Joe Ingles, Patty Mills et Matthew Dellavedova dépassent désormais allègrement les 30 ans.

De nouveaux talents ont émergé, et sur les mêmes postes arrières pour prendre la relève, à l’image de Josh Giddey, possiblement plus à l’aise dans un contexte FIBA que dans celui du Thunder ces derniers mois. Le secteur intérieur est toujours aussi besogneux, mais il manque aussi de garanties comme ont pu l’être Andrew Bogut ou Aron Baynes.

L’effectif

Meneurs : Matthew Dellavedova (Melbourne United), Josh Giddey (Chicago Bulls)

Arrières/ailiers : Dyson Daniels (Atlanta Hawks), Dante Exum (Dallas Mavericks), Josh Green (Charlotte Hornets), Joe Ingles (Minnesota Timberwolves), Jack McVeigh (Houston Rockets), Patty Mills (Miami Heat)

Intérieurs : Nick Kay (Shimane Susanoo Magic), Jock Landale (Houston Rockets), Will Magnay (Tasmania JackJumpers), Duop Reath (Portland Trail Blazers)

Le coach : Brian Goorijan

La star : Patty Mills

On le croit à chaque compétition internationale arrivé au stade où la magie n’opérera plus. Mais le combo guard du Heat est inoxydable, habité même quand il porte le maillot de sa sélection. Demandez aux Serbes, qui ont subi 28 points et 35 d’évaluation en préparation ! Quand Mills est en mode « FIBA Patty », l’Australie est forcément dangereuse.

Qualification : meilleure équipe d’Océanie lors de la dernière Coupe du monde 2023

L’historique aux JO : 16e participation, meilleur résultat en 2021 (3e)

CANADA

Le Canada va redécouvrir les joies olympiques. Ses derniers souvenirs de JO, la sélection canadienne les doit à Makan Dioumassi, l’arrière français qui avait fait vivre un véritable cauchemar à Steve Nash en quart de finale à Sydney.

C’était il y a 24 ans, avant un gouffre générationnel puis le spectaculaire renouveau amorcé dans les années 2010. Les Canadiens ont retrouvé une stature internationale, et peuvent désormais espérer aller au bout et titiller les toutes meilleures formations de la planète, les Etats-Unis y compris.

L’effectif

Meneurs : Jamal Murray (Denver Nuggets), Andrew Nembhard (Indiana Pacers)

Arrières – ailiers : Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves), RJ Barrett (Toronto Raptors), Dillon Brooks (Houston Rockets), Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder), Melvin Ejim (Malaga), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Intérieurs : Khem Birch (Girona), Trey Lyles (Sacramento Kings), Kelly Olynyk (Toronto Raptors), Dwight Powell (Dallas Mavericks)

Le coach : Jordi Fernandez

La star : Shai Gilgeous-Alexander

Excellent l’été dernier lors de la Coupe du monde (quatrième marqueur et meilleure évaluation), Shai Gilgeous-Alexander a depuis pris une nouvelle dimension. Le « guard » du Thunder s’est imposé comme un joueur de calibre MVP, et peut confirmer qu’il est bien du gratin international sur ces Jeux olympiques. Son association avec Jamal Murray, absent lors du Mondial sera intéressante à suivre.

Qualification : parmi les deux meilleures équipes de la zone Amérique de la dernière Coupe du monde

L’historique aux JO : 10e participation, meilleur résultat : 2e en 1936

ESPAGNE

Qui dit grand rendez-vous basket dit Espagne. Malgré un effectif beaucoup moins talentueux qu’à sa grande époque, la « Roja » de Sergio Scariolo a l’expérience et l’intelligence tactique pour se sortir d’un groupe compliqué, en espérant une double revanche. D’abord sur son dernier Mondial, où elle est sortie avant même la phase à élimination directe devancée par la Lettonie et… le Canada, qui l’avait battue de trois points.

Mais aussi sur sa dernière sortie aux JO de Tokyo et une sixième place après avoir terminé sur le podium des trois précédentes éditions. Le titre de champion d’Europe 2022 a confirmé que cette sélection pouvait encore en avoir sous le capot. Mais elle est aussi à un tournant pour les derniers Jeux des figures Rudy Fernandez et Sergio Llull.

L’effectif

Meneurs : Lorenzo Brown (Panathinaikos), Alberto Diaz (Malaga)

Arrières – ailiers : Alex Abrines (FC Barcelone), Dario Brizuela (FC Barcelone), Rudy Fernandez (Real Madrid), Sergio Llull (Real Madrid), Xabi Lopez Arostegui (Valencia)

Intérieurs : Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Usman Garuba (Real Madrid), Juancho Hernangomez (Panathinaikos), Willy Hernangomez (FC Barcelone), Jaime Pradilla (Valence)

Le coach : Sergio Scariolo

La star : Willy Hernangomez

L’ancien pivot des Pelicans n’est pas le plus grand nom de la sélection espagnole. Et s’il n’a pas réussi à se faire sa place de manière pérenne en NBA, « Willy » est un joueur redoutable dans le jeu international.

Le MVP de l’Euro 2022 n’a pas besoin d’un gros temps de jeu pour faire parler sa technique en attaque. Et la montée en grade de Santi Aldama lors du TQO pourrait à la fois le décharger de certaines responsabilités, comme lui offrir davantage d’espaces pour s’exprimer.

Qualification : vainqueur du TQO de Valence

L’historique aux JO : 15e participation, meilleur résultat : 2e (1984, 2008, 2012)

GRÈCE

On peut être emmené par un des meilleurs joueurs du monde et compter parmi les meilleures nations européennes de l’histoire, les marches vers l’Olympe n’en sont pas moins pentues. La Grèce de Giannis Antetokounmpo a dû en passer par un TQO à la maison pour obtenir son billet, écartant au passage la Slovénie de Luka Doncic puis la Croatie. Les Hellènes feraient presque figure de quatrième roue du carrosse par leur incapacité à se hisser au top niveau ces dernières années avec le « Greek Freak » comme leader. L’occasion est rêvée pour le champion 2021 de signer un premier gros coup d’éclat en sélection.

Qualification : vainqueur du TQO du Pirée

L’effectif

Meneurs : Nick Calathes (Monaco), Vassilis Toliopoulos (Aris)

Arrières – ailiers : Vassilis Charalampopoulos (Sassari), Panagiotis Kalaitzakis (Panathinaikos), Giannoulis Larentzakis (Olympiakos), Dimitris Moraitis (Panathinaikos), Kostas Papanikolaou (Olympiakos), Thomas Walkup (Olympiakos)

Intérieurs : Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Kostas Antetokounmpo (Panathinaikos), Konstantinos Mitoglou (Panathinaikos) Georgios Papagiannis (Monaco)

Le coach : Vassilis Spanoulis

La star : Giannis Antetokounmpo

Champion NBA, double MVP, défenseur de l’année… Giannis Antetokounmpo a tout gagné en NBA, n’ayant plus rien à prouver. En sélection, c’est une autre histoire. La star des Bucks peine à aussi dominateur dans le jeu international qu’avec davantage d’espace outre-Atlantique. Et comme derrière lui, la nouvelle vague grecque n’a toujours pas percé, Antetokounmpo va encore devoir prendre sa sélection sur ses larges épaules pour espérer la faire sortir de ce groupe.

L’historique aux JO : 5e participation, meilleur résultat : 5e en 1996, 2004 et 2008

Le calendrier

27 juillet, 11h : Australie – Espagne

27 juillet, 21h : Grèce – Canada

30 juillet, 11h : Espagne – Grèce

30 juillet, 13h30 : Canada – Australie

2 août, 13h30 : Australie – Grèce

2 août, 17h15 : Canada- – Espagne