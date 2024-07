Le Porto-Rico à Paris, la Lituanie en vacances

Pour la première fois depuis 2004, le Porto-Rico se qualifie pour les Jeux olympiques, et comme à Athènes, ce sera pour être dans le groupe des Etats-Unis. A domicile, les coéquipiers d’un exceptionnel Jose Alvarado (23 points) s’imposent 79-68 face à la Lituanie de Domantas Sabonis. Comme en 2021, les Lituaniens ne seront pas au rendez-vous des JO, et ils ont craqué au retour des vestiaires après une première mi-temps équilibrée.

Tremont Waters plante deux paniers à 3-points et Alvarado signe sept points de suite pour lancer un 13-2. Dans le sillage de son tandem vedette, le Porto-Rico prend alors 13 points d’avance. Maladroite à 3-points (21%), la Lituanie manque d’un second couteau pour épauler un Sabonis diminué (10 points), et c’est Gian Clavell qui enfonce le clou au début du 4e quart-temps (67-52).

Porté par un public incroyable et une adresse à 3-points décisive (48%), le Porto-Rico gère son avance jusqu’au bout, pour confirmer la domination des pays hôtes, après les qualifications de l’Espagne et la Grèce. Seule la Lettonie, sans Kristaps Porzingis, a échoué, dominée par le Brésil à Riga.

LES GROUPES POUR LES JO 2024

Poule A : Espagne, Australie, Canada, Grèce

Poule B : Allemagne, Brésil, FRANCE, Japon

Poule C : États-Unis, Serbie, Porto Rico, Soudan du Sud