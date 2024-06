Luol Deng, la brillante étoile du Soudan du Sud

C’est l’une des plus belles histoires de cette Coupe du monde 2023. « Plus jeune » État du globe, indépendant depuis 2011 et présent sur le circuit FIBA depuis 2013, le Soudan du Sud a remporté lundi contre la Chine le premier match de son histoire au Mondial, deux jours après avoir craqué en prolongation contre Porto Rico.

Forcément, l’un des moteurs de cette jeune mais ambitieuse sélection, à savoir Luol Deng, ne peut qu’être ravi de tout ce qui arrive en ce moment aux « Bright Stars » de Wenyen Gabriel et Carlik Jones.

« Ça signifie tout », réagit ainsi le président de la fédération sud-soudanaise, qui est l’assistant-coach de Royal Ivey à la Coupe du monde, après avoir été le sélectionneur du Soudan du Sud lors des qualifications pour la Coupe du monde. « Je sais que c’est du basket, mais c’est un sport que nous aimons et que nous voulons voir grandir. Nous sommes un nouveau pays et nous avons traversé beaucoup de choses. Cette Coupe du monde est un endroit où nous sommes là, avec tout le monde, et nous pouvons la considérer comme nôtre et célébrer. »

Luol Deng, un visionnaire loin d’être rassasié

À l’origine du développement du basket sud-soudanais, rapide et prometteur, Luol Deng fait logiquement l’unanimité auprès de tous ceux qui ont la chance de le côtoyer et qui ont bien voulu croire en son projet, ces derniers mois et ces dernières années.

« Il est le coeur et l’âme de cette équipe, le président », juge par exemple Royal Ivey, le nouvel assistant des Rockets. « Sans lui, je ne serais pas assis ici. Il avait une grande vision, je lui ai fait confiance et tout s’est mis en place. Je suis impressionné d’être là, à la Coupe du monde. »

« Il change la trajectoire de son pays, il utilise le basket pour y répandre de l’espoir », ajoute de son côté Joe Mategna, l’un des autres assistants de Royal Ivey. « C’est une telle leçon d’humilité de faire partie de cette ascension et de voir ce qui se passe au Soudan du Sud, avec le succès que connaît notre équipe. »

Toujours en lice pour se qualifier au deuxième tour, même s’il faudra réaliser l’exploit contre la Serbie pour y accéder, les joueurs sud-soudanais ont d’ores et déjà réussi leur compétition. Mais, comme depuis plusieurs années maintenant, Luol Deng voit déjà plus grand encore pour l’avenir de son pays.

« Nous voulons continuer de construire. Nous sommes très heureux et enthousiasmés par ce que nous construisons. Je crois sincèrement que nous pouvons nous faire une place sur scène avec le reste du monde grâce au basket. Nous avons beaucoup de talent et encore plus de gars arrivent au Soudan du Sud. C’est simplement une question d’organisation et de mise en place. Nous n’en sommes qu’à la première étape. Je crois vraiment que c’est un sport dans lequel nous sommes naturellement doués, nous sommes faits pour ce sport. Nous sommes déterminés. Le problème, c’est l’organisation, mais je crois en nos gars et en ce que nous faisons », annonce ainsi l’ancien joueur des Bulls, retraité depuis 2019 et qui a donc brillamment réussi sa reconversion.