Malgré 38 points de Carlik Jones, le Soudan du Sud craque contre Porto Rico

Les joueurs sud-soudanais vont sans doute avoir de gros regrets en repensant à ce match, le tout premier de leur histoire dans une Coupe du monde…

Opposé à Porto Rico pour ce qui était le match d’ouverture du Groupe B à Manille, le Soudan du Sud a effectivement soufflé le (très) chaud et le (très) froid au cours de cette rencontre, en proposant par exemple une première mi-temps à 52 points puis une deuxième à 29 points…

En tête assez confortablement à la pause (52-42), sous l’impulsion d’un Carlik Jones (38 points et 11 passes) parfait dans le rôle du chef d’orchestre et bien épaulé par des soldats comme Wenyen Gabriel (15 points, 7 rebonds, 2 passes et 2 interceptions), Marial Shayok (11 points et 7 rebonds) ou encore Nuni Omot (11 points, 2 rebonds et 2 passes), la troupe de Royal Ivey a ensuite complètement déjoué dans le second acte. Pendant que Porto Rico, emmené par le meneur de poche Tremont Waters (19 points et 10 passes) et par Stephen Thompson Jr. (21 points, 13 rebonds, 4 passes et 5 interceptions), grignotait tranquillement son retard, à l’expérience.

Et pourtant, malgré cette deuxième mi-temps ratée, les « Bright Stars » pointaient toujours en tête à l’entame de la dernière minute (78-75). Mais l’enchainement d’un rebond offensif ignoré et d’une perte de balle sur la possession suivante faisait soudainement basculer la rencontre en faveur de Porto Rico (81-78).

Un tir primé de Carlik Jones pour égaliser à 10 secondes de la fin ajoutait un peu de piment à ce « money-time », avant qu’Ismael Romero (16 points et 12 rebonds) ne rate deux lancers-francs potentiellement décisifs dans la dernière seconde !

D’une victoire quasiment acquise pour le Soudan du Sud à une prolongation, il n’y avait donc qu’un pas, et la période de jeu supplémentaire s’est finalement avérée fatale pour la formation africaine, distancée pour de bon par leurs adversaires sud-américains qui pilonnaient une dernière fois dans la peinture pour enfoncer le clou.

Le Soudan du Sud devra absolument réagir contre la Chine lundi pour conserver une chance de rejoindre le deuxième tour. Quant à Porto Rico, une option sur la qualification est déjà prise avec cette victoire étriquée, et les coéquipiers de Tremont Waters peuvent même rêver d’une première place s’ils battent la Serbie…

Soudan du Sud Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Junior Madut Nuni Omot 29:35 2/5 2/5 1/2 1 1 2 2 1 1 2 0 11 Carlik Jones 38:03 9/14 4/9 8/9 1 5 6 11 2 4 5 0 38 Khaman Madit Maluach Kuany Ngor Kuany 21:55 0/0 0/2 0/0 0 3 3 3 2 0 1 0 0 Marial Shayok 36:03 4/7 1/2 0/1 2 5 7 3 3 0 2 0 11 Deng Acuoth Majok Deng 19:21 1/2 0/2 4/4 0 4 4 0 5 1 2 1 6 Dut Jok Kacuol 17:00 2/3 3/5 0/0 1 2 3 0 3 0 1 0 13 Koch Bar 11:53 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 Wenyen Gabriel 31:48 7/10 0/0 1/3 4 3 7 2 2 2 3 3 15 Sunday Dech 19:22 0/1 0/1 2/4 0 2 2 1 4 1 3 0 2 Porto Rico Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Isaiah Pineiro 29:04 5/7 0/1 4/4 2 3 5 2 3 1 5 0 14 John Holland 05:03 1/1 0/1 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 George Conditt 40:00 5/14 1/1 5/6 6 5 11 0 2 1 2 3 18 Jordan Howard 17:01 0/1 2/5 5/6 0 1 1 1 0 0 2 0 11 Stephen Thompson Jr. 33:03 5/10 3/7 2/5 6 7 13 4 2 5 2 0 21 Aleem Ford 04:26 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Justin Reyes 03:04 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ismael Romero 36:41 8/9 0/0 0/4 6 6 12 3 4 3 1 0 16 Christopher Ortiz 11:38 0/4 0/4 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Arnaldo Toro Barea 01:25 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Tremont Waters 43:35 1/7 4/9 5/6 0 4 4 10 4 3 8 0 19 Ethan Thompson

Crédit photo : FIBA.com