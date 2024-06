Entraineur du Soudan du Sud, Royal Ivey rappelle l’importance de Luol Deng

Comme la Lettonie, la Géorgie et le Cap-Vert, le Soudan du Sud s’apprête à disputer la toute première Coupe du monde de son histoire. Un accomplissement énorme pour le plus jeune pays du globe, indépendant depuis 2011 et intégré au circuit FIBA depuis 2013 seulement.

Mais aussi et surtout la récompense d’une belle montée en puissance ces derniers mois pour la sélection africaine, qui a bouclé l’AfroBasket à la cinquième place en 2021 avant de survoler la phase de qualifications à la Coupe du monde dans la région Afrique (11 victoires et 1 défaite).

Luol Deng, le déclencheur

« Nous sommes à la Coupe du monde, pour la toute première fois. Nos gars sont enthousiastes, je le suis aussi », confirme Royal Ivey, entraineur de cette formation sud-soudanaise. « Les meilleures équipes du monde vont s’affronter, et nous sommes dans le tableau. On va donner le meilleur de nous-mêmes et nous verrons où cela nous mènera. En tout cas, nous sommes préparés, et nous avons hâte de démarrer cette aventure. »

Puis l’ancien « journeyman » en NBA (Atlanta, Milwaukee, Philadelphie et OKC) de ne pas manquer de rendre hommage à Luol Deng, président de la fédération de basket du Soudan du Sud et même entraineur du pays lors de l’AfroBasket 2021, sans compter tous ses investissements pour développer le basket sur ses terres natales.

« Je n’ai pas tout fait tout seul, évidemment. Premièrement, j’ai fait tout ce chemin avec les joueurs. Et le crédit en revient aussi à Luol Deng, le président de la fédération. Il a posé les bases de tout cela bien avant que je prenne part à cette aventure. Il a porté sur ses épaules toute une nation. Moi, je ne suis qu’un rouage dans la machine », ajoute-t-il ainsi, à la conférence de presse introductive du Soudan du Sud à Manille. « Mais en tout cas, je suis ravi de représenter le Soudan du Sud. C’est une sacrée aventure, pour le plus jeune pays du monde. Je suis heureux et enthousiaste pour mes joueurs, qui vont prouver la valeur du basket africain, et de notre état d’esprit. C’est une opportunité très inspirante, et je suis reconnaissant d’en être. »

Le meilleur groupe sud-soudanais jamais assemblé

Sur le papier, le Soudan du Sud présente en tout cas un groupe intrigant, jeune et athlétique. Dans le Groupe B, composé de la Serbie, de Porto Rico et de la Chine, les « Bright Stars » peuvent assurément ambitionner de rejoindre le deuxième tour, où ils croiseraient avec le Groupe A de l’Italie et de la République dominicaine.

« Notre groupe est différent [des phases de qualification]. Je pense que c’est l’équipe la plus talentueuse que j’ai entrainée jusqu’à maintenant. Nous avons ajouté Wenyen Gabriel, anciennement aux Lakers, et Carlik Jones, le MVP en titre de la G-League. Avec eux, notre niveau de jeu est plus important. Nous comptons aussi un retour précieux, celui de Nuni Omot, et je pense que notre banc est plus dense », conclut le nouvel assistant d’Ime Udoka à Houston. « Je vais pouvoir utiliser différentes configurations, nous sommes longs, grands et athlétiques, donc on va jouer vite. Et, je l’espère, nous jouerons sur nos forces. »