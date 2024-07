Les Warriors sont prêts à relever le dernier défi de Stephen Curry

La dernière sortie de Stephen Curry au sujet de son avenir et de celui des Warriors a eu le mérite de piquer toute une communauté au vif. Malgré les titres et la construction d’une vraie dynastie, le meneur de Golden State reste animé par la soif de vaincre et va en substance lier son futur au niveau de compétitivité global de sa franchise de coeur. De quoi mettre la pression sur ses dirigeants, même s’il a réitéré son espoir de finir sa carrière aux Warriors.

Joe Lacob a été le premier à réagir. Le propriétaire de la franchise de San Francisco a d’abord tenu à calmer le jeu. Il rappelle qu’il est sur la même longueur d’onde que sa superstar, et qu’il faisait son maximum pour l’entourer d’un effectif en mesure de jouer la gagne au sein d’une conférence Ouest toujours aussi relevée.

« De ce que j’ai entendu, tout ce qu’il a dit, c’est ce à quoi on peut s’attendre, à savoir « Je veux gagner ». Et si nous étions une très mauvaise équipe, je suppose qu’il se demanderait s’il veut vraiment finir sa carrière ici. Mais ce n’est pas le cas et il ne s’attendait pas à ce que ça le soit », a-t-il déclaré sur « The TK Show ». » Je suis assez proche de Steph, nous parlons beaucoup et nous avons une excellente relation, je pense qu’il est parfaitement en accord avec le parcours de la franchise et avec les efforts que nous faisons pour offrir un produit aussi bon que possible sur le terrain (…). On essaie d’être le meilleur possible, et c’est la même chose cet été. On a apporté de grandes améliorations à l’équipe, on continuera toujours de faire ça à l’avenir ».

À 36 ans, Stephen Curry dispose encore de deux ans de contrat. Il est éligible à une prolongation de 62.6 millions de dollars sur un an qui pourrait potentiellement l’amener jusqu’à ses 39 ans.

Le joueur a confié qu’il ne se précipiterait pas et procéderait « étape par étape ». Il n’a donc pas encore sollicité sa franchise pour discuter du sujet. En attendant, la porte de Joe Lacob reste grande ouverte.

« Nous n’en avons pas parlé. Il est occupé en ce moment et devrait le rester, concentré sur les Jeux olympiques. Mais s’il veut en discuter, c’est son choix. Ce n’est pas ce qu’il a dit du tout, mais s’il le souhaite, on pourra certainement en discuter », a-t-il confirmé. « Ce qu’il représente pour cette franchise est extraordinaire et nous avons bien l’intention de le voir jouer aussi longtemps qu’il le souhaite et aussi longtemps qu’il est capable de jouer à ce niveau. Il est dans une forme incroyable, donc je n’ai aucune raison de penser qu’il ne pourrait pas jouer encore un peu plus longtemps. Peut-être qu’il est Tom Brady… ».

Ou LeBron James…

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.