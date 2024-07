Dante Exum toujours pas remis de sa blessure

Même s’il fait toujours partie de l’effectif, Dante Exum ne sera pas en tenue ce samedi pour la rencontre face à l’Espagne (11h00), mais aussi mardi pour le deuxième match contre le Canada (13h30).

Un coup dur pour l’Australie, qui sera privée de l’un de ses meilleurs remplaçants, et d’un « couteau-suisse » sur les postes d’arrières.

Finaliste NBA avec les Mavericks, Dante Exum s’est luxé l’index droit face à la France en match de préparation, et il n’est pas totalement remis. Une absence qui inquiète Andrew Bogut, l’ancien pivot international.

« Dante n’est pas un joueur dont on regarde la feuille de statistiques et dont on se dit qu’il va faire tant de points, tant de rebonds, tant de passes… En revanche, c’est quelqu’un de fiable » explique l’ancien pivot. « Chaque fois qu’il entre en jeu avec les Boomers, les choses semblent se stabiliser un peu. Il n’est pas aussi irrégulier. J’ai un peu peur de le perdre. Je pense qu’ils sont probablement à l’aise avec les rotations qu’ils ont et qu’ils espèrent que s’ils veulent arriver là où ils veulent arriver, ils auront besoin de Dante plus tard dans le tournoi, mais ce ne sera peut-être pas avant le quatrième ou le cinquième match. »

Dante Exum absent, Brian Goorjian devrait s’appuyer sur Matthew Dellavedova pour faire souffler Josh Giddey, tandis que Joe Ingles pourrait récupérer du temps de jeu pour apporter de la création en sortie de banc.

Depuis le début de la préparation, le coach des Boomers fait confiance à Josh Giddey et Patty Mills pour débuter à l’arrière, épaulés de Dyson Daniels, Nick Kay et Jock Landale.