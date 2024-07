Kiyan Anthony pourrait suivre les traces de son père à Syracuse

Sur sa liste, ils sont encore six. Six établissements susceptibles d’accueillir Kiyan Anthony, le fils de Carmelo, dans le monde universitaire : Auburn, Florida State, Ohio State, USC, Rutgers et surtout Syracuse.

La dernière université citée est bien connue dans la famille, puisque le père y a évolué une saison (2002-2003), avant de s’envoler pour la NBA. Le futur ailier des Nuggets y avait tourné à 22 points et 10 rebonds de moyenne, et remporté le titre universitaire, avant d’être drafté en 3e position.

Dirigée par l’entraîneur Adrian « Red » Autry, Syracuse a fait de Kiyan Anthony une priorité pour 2025. Le staff de l’Orange comme on l’appelle était présent à ses matchs au début du mois pendant la période d’évaluation. Et le jeune homme a visité le campus avec ses parents à l’automne dernier.

Kiyan Anthony aime déjà l’environnement familial

« J’aime l’atmosphère, évidemment, mon père y est allé il y a une vingtaine d’années, donc j’aime l’atmosphère, l’environnement familial. Les coaches, j’ai l’impression qu’ils me recrutent pour moi-même, et pas seulement à cause de mon père. C’est ce que j’aime », livrait récemment Anthony à ZagsBlog.

Déjà en contact avec coach Autry, qui l’appelle régulièrement pour le recruter, il ajoutait : « J’ai le sentiment qu’ils sont en train de reconstruire et qu’ils cherchent à former une équipe qui gagne. J’ai l’impression que je peux les aider à le faire si je vais là-bas. »

Anthony est par ailleurs proche de la recrue de Syracuse Elijah Moore et est coéquipier de Tyler Jackson, une autre priorité de l’Orange parmi la cuvée des meilleurs lycéens.

Signe de l’intérêt qu’il génère, Leonard Hamilton, entraîneur de Florida State, Jake Diebler d’Ohio State et Steve Pikiell de Rutgers ont tous été aperçus au dernier match d’Anthony le week-end dernier. Il occupe actuellement la 40e place au classement ESPN 100 pour la classe 2025.