Serge Ibaka au Real Madrid, c’est officiel

C’était la suite logique et attendue. Après avoir remercié le Bayern Munich avec lequel il a remporté la Coupe d’Allemagne et la Bundesliga, Serge Ibaka est officiellement devenu un nouveau joueur du Real Madrid.

Le club madrilène a annoncé la nouvelle, notamment à travers une vidéo où l’ancien champion NBA (34 ans), recruté via un contrat d’un an, a fait part des raisons de son choix, à savoir retourner dans un club qu’il connaît déjà, et au sein duquel il aura l’assurance de jouer pour (tout) gagner.

« Je suis très heureux et surtout je me sens très reconnaissant de pouvoir revenir ici à Madrid. Pour moi, c’est comme revenir à la maison. C’est un club que je connais bien, donc ça a été facile de prendre cette décision. Je suis impatient d’y jouer à nouveau, vêtir à nouveau ce maillot, et d’être ici avec les autres », a-t-il notamment déclaré.

International espagnol, vice-champion olympique et champion d’Europe avec la Roja, passé par Manresa avant de rejoindre la NBA en 2009, Serge Ibaka a en effet porté le maillot du Real Madrid au cours de sa carrière, en 2011, lors du lock-out NBA, le temps de disputer six matchs avant de repartir outre-atlantique.

Son retour à Madrid a d’ailleurs été accompagné d’une autre bonne nouvelle puisque la veille, le Real avait annoncé la prolongation de la légende madrilène Sergio Llull pour une saison de plus.