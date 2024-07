Serge Ibaka quitte le Bayern Munich

Le suspense devrait rapidement prendre fin au sujet de l’avenir que Serge Ibaka compte donner à la suite de sa carrière. Voilà maintenant plus d’un mois que des rumeurs insistantes l’envoyaient au Real Madrid, après avoir brillé sous le maillot du Bayern Munich pour sa première saison de retour en Europe.

L’intérieur vétéran a donc fait le premier pas lundi en publiant officiellement une lettre de remerciement envers le club de Bavière pour acter définitivement son départ.

« À un moment où beaucoup doutaient de moi, le Bayern m’a donné une opportunité. C’était un honneur de représenter l’une des plus grandes marques et institutions sportives du monde », a-t-il écrit dans un post Instagram. « Gagner la Coupe d’Allemagne et la Bundesliga a été très particulier à ce moment de ma carrière, ainsi que participer à l’EuroLeague. Merci à Herbert Hainer, Marko Pesic et Daniele Baiesi de m’avoir fait venir à Munich et d’avoir cru en mon travail et mon expérience. Merci au coach Pablo Laso d’avoir cru en moi, ainsi qu’à tout le staff et le personnel du club pour leur travail et leur soutien sur et en dehors du terrain. Merci à mes coéquipiers pour leur travail et pour m’avoir accueilli dans le vestiaire. Et merci aux supporters pour leur soutien constant tout au long de la saison, je m’en souviendrai toujours ».

Qu’en sera-t-il de la suite de sa carrière ? Après avoir pris le temps de démentir tout contact avec le Real Madrid, nos confrères de BasketNews assurent que Serge Ibaka va bel et bien rejoindre la capitale espagnole, sans doute pour remplacer Vincent Poirier, parti à l’Anadolu Efes Istanbul. De quoi former une raquette explosive, et dense, avec Guerschon Yabusele et Edy Tavares…

Rappelons qu’on annonce aussi l’arrivée d’Usman Garuba au Real Madrid, même si là encore, il n’y a rien d’officiel.