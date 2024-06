Serge Ibaka vers le Real Madrid

Battu en finale au Final Four de Berlin, le Real Madrid n’aura plus la même raquette la saison prochaine pour tenter de détrôner le Panathinaikos en Euroleague. Actuellement en finale de la Liga Endesa, face à Murcie, les Madrilènes vont laisser partir Vincent Poirier vers la Turquie, et l’Anadolu Efes plus précisément, et ils ont déjà trouvé son remplaçant. Il s’agit, selon Encestando, de Serge Ibaka, l’ancien intérieur du Thunder et des Raptors.

Revenu en Europe la saison passée parce qu’il ne voulait plus rester sur un banc en NBA, l’ancien international espagnol a signé une belle saison au Bayern Munich, puisqu’il a terminé meilleur marqueur, rebondeur et contreur de sa formation en Euroleague avec 12.6 points, 6.8 rebonds et 1.2 contre par match. Le tout avec un superbe 48% à 3-points.

Formé en Espagne du côté de Manresa et aujourd’hui âgé de 34 ans, Ibaka a déjà joué au Real, et c’était en 2011, l’année du lock-out. A l’époque, il s’était engagé pour deux mois, et avait disputé six matches d’Euroleague pour 5.5 points, 4.7 rebonds et 2 contres par match en 15 minutes.