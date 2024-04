Les Knicks se serrent les coudes après la blessure de Mitchell Robinson

Les Knicks avaient de quoi être en colère contre l’arbitrage à l’issue du Game 3 qui a vu Philadelphie revenir à 2-1, emmené par un Joel Embiid à 50 points. Notamment suite à deux gestes controversés du pivot des Sixers. Il y a eu un contact avec les parties intimes d’Isaiah Hartenstein et surtout un accrochage avec Mitchell Robinson qui auraient pu le renvoyer aux vestiaires. Surtout, New York a pour sa part dû poursuivre sans Mitchell Robinson, qui a réveillé son entorse e la cheville gauche.

À l’approche du Game 4, l’heure est à l’union sacrée du côté des troupes de Tom Thibodeau, même si la pilule a toujours du mal à passer, et que la rancoeur contre les arbitres est tenace.

« Je ne suis pas journaliste, mais si je l’étais, j’écrirais quelque chose. Mais c’est comme ça. J’ai dit ce que j’ai dit la dernière fois. C’est passé. On se prépare pour le prochain match. Je pense à la régularité. Regardez cette action, et regardez celle de Josh Hart à Chicago. C’est mon point de vue. Mais c’est du passé. On doit juste être prêt. Le premier boulot des arbitres est de contrôler et gérer le match. Donc quand ce genre de choses arrivent, c’est leur boulot. Mais le basket physique ne nous dérange pas », a commenté le coach new-yorkais.

La méthode Coué ?

La frustration pourrait grandir du côté des Knicks alors qu’on ne sait pas encore si Mitchell Robinson pourra tenir sa place ce soir. De son côté, Donte DiVincenzo ne peut pas imaginer que son poste 5 ne soit pas présent, quitte à ce qu’il serre les dents pour pouvoir tenir sa place. À la guerre comme à la guerre, où une certaine idée de la méthode Coué pour se persuader qu’un retour de dernière minute est encore possible.

« Ce n’est pas notre état d’esprit », a répété l’arrière. « C’est malheureux qu’il se soit blessé, mais il fait tout son possible et tout le monde attend de lui qu’il puisse jouer, voilà notre état d’esprit. Notre vision, c’est qu’on ne se sent pas mal pour lui, parce qu’on ne pense pas qu’il soit de côté, et lui non plus ».

Du côté de Jalen Brunson et son coach, Tom Thibodeau, on analyse la situation avec un peu plus de lucidité, se préparant déjà à la façon dont le groupe pourrait réagir si Mitchell Robinson venait à manquer le Game 4, voir le Game 5 pour le retour de la série au Madison Square Garden.

« Bien sûr, on veut que tout le monde soit en bonne santé. Le fait qu’il se batte pour revenir et de voir sa blessure revenir, c’est bien sûr triste. Mais je pense que le plus important dans tout ça, c’est de regarder devant. Comment on peut se serrer les coudes ? On ne peut pas s’apitoyer sur notre sort, peu importe ce qui arrive, car personne ne va s’en soucier. Comment allons nous répondre ? », a glissé Jalen Brunson en parfait leader.

Pour suppléer Isaiah Hartenstein au poste 5, c’est Precious Achiuwa et Jericho Sims qui pourraient être mis à contribution si Mitchell Robinson venait à manquer à l’appel.

Après avoir manqué les deux premiers matchs, le Nigérian a disputé dix petites minutes dans le Game 3. Jericho Sims n’est pour sa part pas encore entré en jeu depuis le début des playoffs.

« Il faut juste être prêt. On a besoin que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, et c’est notre de le faire sur 48 minutes », a conclu Tom Thibodeau. « C’est quelque chose qui a été super au sujet de notre équipe tout au long de l’année. À chaque fois qu’un joueur s’est blessé, un autre est arrivé. Precious et Jericho ont bien joué pour nous (…). On forme une équipe, on a besoin de tout le monde ».

