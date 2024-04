Brandon Ingram s’agace de ses performances

Il a beau lever les bras au ciel et regarder, l’air dépité, les arbitres, ces derniers ne bronchent pas. Brandon Ingram vient d’inscrire un panier impossible à 3-points, au buzzer de la fin du troisième quart-temps du Game 3 face au Thunder.

Impossible, car Lu Dort s’est élevé en même temps que lui sur son tir, avec un contact évident, mais en restant droit. Un panier héroïque, mais pas de faute donc. Cette action en dit beaucoup sur le niveau défensif affiché par le joueur d’OKC, et des souffrances éprouvées en conséquence par l’ailier des Pelicans.

Lu Dort est constamment dans les baskets du joueur de Team USA. « Parfois, cela se joue à quatre contre quatre. Parfois, Lu Dort me met la pression une fois la ligne médiane franchie, il est collé à moi en permanence », décrit Ingram, meilleur marqueur de sa formation, mais avec seulement 19 points (7/14 aux tirs) au compteur.

C’est un peu mieux que ses 18 points (5/10) lors du match précédent, et surtout de ses modestes 12 points (5/17) lors du premier match. « C’est dur, c’est dur, en particulier lorsque tu attends tellement plus de toi-même. OKC a un plan de jeu qui est de me couper du ballon, essayer de me faire jouer sans ballon », poursuit Brandon Ingram, conscient de devoir apporter autrement.

Une gêne qui traîne

« Je ne peux pas me préoccuper seulement de moi, je dois aussi me soucier de mes coéquipiers, m’assurer qu’ils soient en rythme. S’ils sont en rythme, je suis sûr qu’ils me trouveront en rythme aussi », se projette-t-il alors que son équipe est au bord du coup de balai. Et trouve « démoralisant » que les Pels ne parviennent pas à faire les stops défensifs habituels dont ils se nourrissent pour jouer en transition.

Au-delà de l’impact de Dort et du Thunder, qui profite de l’absence de Zion Williamson, Brandon Ingram admet ne pas être à 100% de ses moyens dans cette série. « J’ai l’impression d’avoir des périodes où je me sentais bien, mais pas complètement. Je ne suis satisfait d’aucune de mes performances en playoffs. Je ne pense pas être complètement moi-même. Je vais continuer à aller de l’avant », livre-t-il.

On rappelle que celui-ci avait été touché au genou fin mars, et n’était revenu que lors du dernier match de la saison régulière avant d’enchaîner avec les manches de play-in.

