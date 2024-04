Willie Green veut un Brandon Ingram plus agressif face à Lu Dort

La toute première possession de la rencontre allait annoncer la couleur. Brandon Ingram bataillait au poste avec Lu Dort pour être servi. Une fois le ballon en main, avec quelques secondes restantes sur la possession, l’ailier des Pelicans a envoyé un tir très compliqué à 45°. La faute au défenseur d’OKC, collé à lui tout le long.

Ce premier tir manqué était le premier d’une longue série pour le joueur de NOLA, attendu en attaque pour compenser l’absence de Zion Williamson. « C’était clairement plus physique. Je trouve que… Lu Dort a fait du bon boulot pour mettre ses mains et son corps en opposition sur moi », livre l’ailier avec son calme caractéristique.

Le joueur d’en face a passé sa soirée à le harceler, contester ses mouvements et ses tirs, en faisant parler son physique de taureau. Une performance digne d’un joueur « du meilleur cinq défensif » de la ligue, juge d’ailleurs son coéquipier Jalen Williams.

« (Dort) était sur le coup, il était vraiment sur le coup. Il a vraiment perturbé le jeu. Je pense que Dub (Jalen Williams) a fait un très bon travail sur Ingram. Kenrich (Williams) a fait du bon travail sur Ingram. Wallace a fait du bon travail sur McCollum », énumère Mark Daigneault.

Pas de lancers-francs pour compenser

Son homologue Willie Green a aussi pu être témoin de l’impact physique du Thunder. Mais à entendre le coach des Pelicans, Brandon Ingram doit mieux faire : « Il doit continuer à jouer malgré ça. Il ne s’agit pas de ce qu’on doit faire pour libérer BI, ça va être du basket de playoffs, il doit continuer à jouer malgré ça. Faire preuve d’esprit de compétition, aller un peu plus sur la ligne des lancers-francs… »

Cette nuit, son joueur n’a obtenu que deux lancers. Bien insuffisant pour faire grimper un quota de points bloqué à seulement à 12 unités, avec un très médiocre 5/17 aux tirs (dont 0/2 de loin) dans le jeu, complétés par 6 rebonds et 3 passes en 37 minutes. « Ça va être comme ça, on est physiques avec eux, ils sont physiques avec nous. Cela fait partie du jeu, du basket de playoffs », explique encore son coach.

Le joueur de 26 ans, qui ne disputait que son 7e match de playoffs en carrière, rappelle avoir déjà affronté à de nombreuses reprises Lu Dort et Oklahoma City. « J’ai eu beaucoup de succès, donc ce ne sera pas la première fois », juge celui qui avait déjà été limité à 12 points en janvier dernier lors de son seul affrontement avec OKC de la saison. Un an plus tôt en revanche, il avait planté 34 points face au même adversaire.

« Je dois continuer à shooter, je ne suis pas ici par hasard. L’histoire est déjà écrite », formule Brandon Ingram, « encouragé » par cette courte défaite de deux points, malgré plusieurs contre-performances individuelles chez les Pelicans, dont la sienne donc. Le Game 2 ? « On sera prêt, je serai prêt. »

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.4 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.1 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.8 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.6 0.6 20.8 Total 477 33 46.8 36.2 78.6 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.5 0.6 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.