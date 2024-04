Le Thunder gifle les Pelicans et vire à 3-0

De retour à domicile, les Pelicans sont maintenant dos au mur et, menés 2-0, ils ne peuvent se permettre de perdre ce Game 3 face au Thunder.

Le problème, c’est que Oklahoma City est juste un cran au-dessus de New Orleans dans cette série et, sur la durée d’un match, les joueurs de NOLA peinent à tenir le rythme imposé par les Shai Gilgeous-Alexander (24 points, 8 passes, 5 rebonds, 4 interceptions), Jalen Williams (21 points, 9 rebonds, 5 passes) et autres Josh Giddey (21 points, 8 rebonds, 6 passes).

Résultat des courses : OKC signe comme dans le Game 2 un succès sur un score fleuve (106-85) et voilà désormais trois balles de qualification en demi-finale de conférence pour les leaders de la conférence Ouest.

Le 14-0 qui tue

La rencontre part sur des bases équilibrées, avec les défenses qui prennent rapidement le pas sur les attaques. Les ratés à 3-points s’accumulent autant que les rebonds offensifs ou les pertes de balle, mais le score augmente lentement (23-19). À noter la sortie prématurée de Jalen Williams, touché au visage sur une pénétration face à Brandon Ingram. Fort heureusement, il reviendra par la suite.

La tendance du premier quart-temps se confirme en tout cas en début de deuxième, même si le Thunder commence à se détacher peu à peu, avec un banc efficace mais aussi le tandem Jalen Williams – Josh Giddey. Les Pelicans s’accrochent tant bien que mal, mais ils finissent par encaisser un 14-0, initié par Shai Gilgeous-Alexander et Lu Dort à 3-points, qui les laisse KO à la mi-temps (60-46).

La pause ne permet pas plus à New Orleans de (re)prendre son envol. Au contraire : Oklahoma City continue de faire tomber la foudre à 3-points (Jalen Williams, Josh Giddey…) et de défendre le plomb (Chet Holmgren), tandis que Shai Gilgeous-Alexander appuie près du cercle. L’écart flirte avec la vingtaine de points, malgré CJ McCollum ou Brandon Ingram qui font de leur mieux pour le réduire. En vain (85-69).

Certes pas toujours parfait, le Thunder reste néanmoins beaucoup plus fort que les Pelicans, qui ne cessent de se faire punir après des pertes de balle et d’arroser à 3-points. Impossible, dans ces conditions, de rattraper leur retard et la paire Williams/Giddey porte le coup fatal. À +24, on comprend qu’il n’y a plus aucun suspense et OKC plie logiquement l’affaire pour virer à 3-0 dans la série, donc (106-85).

À RETENIR

– Un « run » qui change tout. Après s’être globalement rendus coup pour coup pendant un gros quart d’heure, les deux équipes se sont détachées pour de bon dans la seconde moitié du deuxième quart-temps. Le moment où le Thunder a mis un terrible coup d’accélérateur pour faire passer le score de 40-39 à 54-39. Ce 14-0, les Pelicans ne s’en relèveront jamais et c’est à partir de là que OKC a multiplié les paniers primés pour punir les errements défensifs de leurs adversaires derrière l’arc. Des adversaires qui, eux, ont été incapables de faire mouche de loin, en plus de commettre trop de pertes de balle et d’encaisser trop de points ensuite.

– New Orleans doit faire mentir les statistiques. Après les Lakers et les Suns, c’est au tour des Pelicans de se retrouver à 0-3 et on rappelle qu’en 151 tentatives avant cette saison, aucune équipe n’est parvenue à remonter jusqu’à 4-3 pour gagner sa série. C’est donc une mission impossible, ou presque, qui se présente devant les hommes de Willie Green, que l’on imagine mal entrer dans la légende au vu de leur faiblesse offensive et de la maîtrise du Thunder de chaque côté. D’autant plus sans Zion Williamson, toujours blessé…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.