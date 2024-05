Les Cavaliers n’ont pas grand chose à se reprocher

Un peu partout, les blessés ne manquent pas dans ces playoffs, mais les Cavaliers disputent aux Knicks le trophée de l’équipe la plus malchanceuse. Déjà privés de Jarrett Allen depuis le milieu de la série face au Magic, les coéquipiers d’Evan Mobley ont disputé le Game 5 à Boston sans leur pivot donc, ni Donovan Mitchell et Caris Levert. Malgré toute la bonne volonté du monde, c’était impossible de passer l’obstacle Boston.

« Cleveland, c’est déchirant, mais je suis fier du combat et des progrès de cette équipe », a écrit le propriétaire Dan Gilbert sur les réseaux sociaux. « Merci à tous les fans des Cavs et à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de la saison. L’avenir est radieux à Cleveland ! »

Alors que son avenir est incertain, JB Bickerstaff ne peut que féliciter ses joueurs. « Ils ont donné tout ce qu’ils avaient. Ils ont répondu présent. Ils ont tout donné. Nous avons juste été battus par une équipe qui a vraiment bien joué. Leurs joueurs ont élevé leur niveau de jeu, ils ont réalisé des actions énormes, et ils ont mis des tirs importants. Mais nos gars ont fait un boulot incroyable ! ».

En progression

Les encouragements du patron et du coach n’enlèvent pas ce goût d’inachevé. Max Strus est frustré que ça se termine comme ça, sans pouvoir se battre à armes égales.

« Je suis déçu. Je pense que cette équipe est capable de beaucoup plus, surtout avec le talent que nous avons dans ce vestiaire », estime l’ancien de Miami. « Je pense tout de même que nous avions les moyens de le faire. On était juste un peu court. Nous nous sommes battus avec ce que nous avions. Au complet, nous aurions pu y parvenir, mais on ne peut pas raisonner comme ça… On a fait avec nos moyens, et il faut l’accepter ».

À l’arrivée, les Cavaliers ont tout de même fait mieux que la saison passée, avec un effectif quasi inchangé. La question est de savoir si cet effectif aura la possibilité de poursuivre cette progression la saison prochaine.

« Je pense que nous continuons à construire ce projet comme il faut », répond JB Bickerstaff, dont l’avenir est incertain. « Chaque année, nous nous améliorons : play-in, playoffs, demi-finale de conférence… Les joueurs se sont améliorés, et certains ont signé une grande saison. C’est vraiment un endroit où je veux être ».