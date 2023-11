Darius Garland, l’indispensable

Après un peu plus d’un mois de compétition, Cleveland (9-8) ne pointe qu’à la 8e place de sa conférence, peinant à réellement prendre son envol à l’Est. Néanmoins, on sent que la franchise de l’Ohio est proche de réussir le run qui la ramènera dans le haut du classement, et l’une des clés de sa réussite se nomme sans doute Darius Garland.

Pas encore entré complètement dans sa saison (19.4 points et 5.7 passes, à 35% à 3-points), principalement à cause de ses divers pépins physiques qui lui ont valu de rater cinq matchs (et demi), le meneur reste cependant le maître à jouer des Cavaliers. Celui qui est chargé de mettre en place l’attaque des Cavs et de donner confiance à n’importe lequel de ses coéquipiers.

Donnez-lui le ballon et laissez-le opérer…

Et quel meilleur exemple pour l’illustrer que cette performance à 24 points et 8 passes (à 3/6 à 3-points) face aux Raptors, alors que Darius Garland était pourtant sorti en cours de match face aux Lakers, samedi soir ? Une prestation pleine de maîtrise pour le joueur de 23 ans, précieux au scoring et à la création.

« Quand la balle est dans ses mains, tout le monde est une option », explique J.B. Bickerstaff, son coach. « Il fait les choses avec créativité, mais en étant altruiste et il réalise juste la bonne action. Je pense que nos intérieurs s’en nourrissent, car ils sont capables de proposer du jeu désormais. C’est génial de le voir se mettre en route. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin qu’il soit excellent chaque soir. »

Un fournisseur de caviar

Un avis que partage d’ailleurs Max Strus, parmi ceux qui profitent le plus des caviars de Darius Garland avec Evan Mobley mais aussi Jarrett Allen. En témoigne sa sortie à 20 points et 4/9 à 3-points (avec 11 rebonds et 5 passes) contre Toronto…

« Nous avons besoin de lui », juge le shooteur, déterminant dans cette victoire contre la franchise canadienne. « C’est toujours super de l’avoir avec nous sur le terrain. Il organise l’attaque et trouve ses coéquipiers dans leurs zones de confort, il les fait se mettre en route. C’est un élément important de notre attaque et de notre équipe. »

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.7 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 11 32 47.1 32.6 82.8 0.6 2.2 2.7 5.5 1.7 1.6 4.3 0.3 19.0 Total 261 34 44.9 38.5 86.8 0.5 2.1 2.6 6.7 1.9 1.2 3.1 0.1 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.