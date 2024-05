La KD 17 est de sortie en France !

On y est ! Comme c’est la tradition au printemps, la nouvelle chaussure signature de Kevin Durant effectue son arrivée sur le marché mondial. Nike aurait sans doute préféré que les Suns soient encore en train de briller en playoffs, à se battre pour une place en finale de conférence. Le destin en a voulu autrement et l’engouement reste de toute façon au rendez-vous pour l’arrivée de cette KD 17.

Pour ce premier coloris « Sunrise », on peut imaginer que Nike et Kevin Durant ont opté pour un clin d’œil aux Suns, la franchise de KD, avec ces tons lumineux, entre le dégradé du blanc au jaune sur la tige en mesh et de l’orange sur les renforts latéraux en TPU qui remontent jusqu’aux oeillets. L’ensemble est complété par un « Swoosh » et l’inscription « Kevin Durant » en noir, respectivement sur l’empeigne et le talon. La semelle ressort pour sa part en blanc, bleu clair et bleu translucide.

On en sait un peu plus sur la composition de la semelle, qui est couplée à une grande unité Air Zoom à l’avant du pied, et un amorti Nike Air au niveau du talon pour compléter une mousse sans doute en Cushlon. Une plaque de soutien en plastique faisant le lien avec la semelle extérieure en caoutchouc antidérapant translucide a également été placée sous la voûte plantaire pour ajouter de la stabilité.

La KD 17 « Sunrise » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.