Le Jazz prêt à tester Bronny James

Sous les yeux de ses parents, Savannah et LeBron James, Bronny James participe jusqu’à dimanche au Draft Combine, et lors de la deuxième journée, il a terminé meilleur marqueur de son équipe lors d’une opposition 5-contre-5. Comme il l’a expliqué à son arrivée, Bronny est là pour se faire un prénom, et prouver qu’il a sa place dans la Draft. Pour lui, il est impensable d’imaginer qu’une franchise va le sélectionner pour se faire un coup de pub’.

« Franchement, c’est quelque chose de sérieux, et je ne crois pas que quelqu’un puisse se dire : ‘Je vais recruter ce gamin pour avoir son père' » répond l’ancien arrière de USC. « Je ne crois pas qu’un GM l’accepterait. Si je suis drafté, ce sera pour mon jeu, mais aussi pour ma personnalité. »

A Utah avec « tonton » Dwyane Wade ?

Pour l’instant, beaucoup continuent d’évoquer la piste Lakers, qui possèdent le 55e choix, mais selon Yahoo! Sports, c’est le Jazz qui serait le plus intrigué par son potentiel. Nos confrères rapportent que les dirigeants de Utah l’ont invité à effectuer un essai, et ils pourraient le sélectionner à la 32e place.

Ce serait une place très élevée pour un arrière de taille modeste (1m85 sans chaussures) aux références statistiques modestes (4.8 points, 2.8 rebonds et 2.1 passes de moyenne). Mais il faut se souvenir que le Jazz avait donné sa chance à Zaire Wade, le fils de Dwyane Wade, actionnaire de la franchise depuis trois ans.