Alexandre Sarr, Bronny James et Zaccharie Risacher invités au Draft Combine

La NBA a envoyé des invitations à 78 joueurs pour le Draft Combine qui se tiendra du 12 au 19 mai, à la Wintrust Arena de Chicago. Pour la première fois, tous les joueurs invités seront tenus d’assister et de participer au rassemblement, faute de quoi ils ne pourront pas être draftés. Il y a toutefois des exceptions pour les joueurs à l’étranger qui, comme Zaccharie Risacher, pourraient être encore en lice dans leurs championnats respectifs.

Outre Zaccharie Risacher, on retrouve donc Alexandre Sarr, Nikola Topic, mais aussi Bronny James, Donovan Clingan, Matas Buzelis ou encore Stephon Castle.

Le Draft Combine comprend des tests médicaux, la communication des antécédents médicaux, des examens biomécaniques et fonctionnels, ainsi que des tests de mesure, des épreuves physiques… Les joueurs ne sont pas obligés de participer à des 5-contre-5 et autres exercices de ce type. En revanche, ils doivent prendre part aux exercices de tir.

Alexandre Sarr décroche la première place

La NBA a annoncé qu’elle avait défini un Top 10 des « prospects ». Un classement important pour le partage des données médicales et physiques des joueurs. Ainsi, c’est le Français Alexandre Sarr qui est considéré comme numéro 1, et seules les équipes qui choisiront entre les 1ere et 10e places auront accès à son dossier complet.

Matas Buzelis (G-League Ignite), Stephon Castle (UConn), Donovan Clingan (UConn), Zaccharie Risacher (JL Bourg) et Nikola Topic (Etoile Rouge Belgrade) sont placés dans le second groupe, de la 2e à la 6e place, et leurs dossiers seront communiqués aux équipes qui sélectionneront entre les 1ere et 15e places.

Rob Dillingham (Kentucky), Ron Holland (G-League Ignite), Dalton Knecht (Tennessee) et Reed Sheppard (Kentucky) forment le groupe des joueurs classés entre les 7e et 10e places, et leurs dossiers seront accessibles aux équipes qui sélectionneront entre les 1ere et 25e places.

Le 12 mai, date du début du Draft Combine, se déroulera la « lottery » pour définir l’ordre des choix pour la Draft 2024, qui se déroulera les 26 et 27 juin à New York. Pour la première fois, la Draft se déroulera sur deux jours.