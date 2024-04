Draft 2024 | Donovan Clingan quitte UConn par la grande porte

Après le doublé NCAA, direction la NBA pour Donovan Clingan ! Le pivot de 2m17 n’aura pas attendu longtemps après le deuxième sacre NCAA des Huskies pour se déclarer à la prochaine Draft, officialisant la nouvelle sur un post via ses réseaux sociaux. « Cela va être dur de quitter mes frères après tous les succès que nous avons connus ces deux dernières années. Mais le moment est venu » a-t-il écrit dans sa lettre intitulée « #32 Out », pour confirmer qu’il ne porterait plus le numéro 32 d’UConn, où son expérience a « dépassé tous ses rêves et attentes ».

Après une saison freshman encourageante, l’intérieur a en effet su confirmer cette saison avec 13 points, 7.4 rebonds en moyenne par match. Il s’est également montré sous son meilleur jour lors de la « March Madness », compilant 15.3 points, 8.3 rebonds et 3.2 contres sur le tournoi, avec 11 points et 5 rebonds lors de la finale gagnée face à Purdue.

Un gros contreur

Précieux en attaque, il a été le socle défensif du dispositif Dan Hurley, comme l’a attesté son record en carrière à 8 contres lors du deuxième tour face à Northwestern, Donovan Clingan a totalisé 19 contres sur l’ensemble du tournoi, soit le meilleur total depuis 2016.

Donovan Clingan a enfin été le seul joueur de NCAA, avec Zach Edey de Purdue à comptabiliser 400 points, 50 passes et 80 contres sur la saison. Tout comme Alexandre Sarr, qui s’est également déclaré vendredi, Clingan est attendu très haut dans la Draft.