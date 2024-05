Un deuxième trophée pour Tyrese Maxey : le Sportsmanship Award

On pensait que ce trophée serait encore pour Mike Conley, déjà quatre fois vainqueur de cette récompense, mais la NBA a désigné Tyrese Maxey pour son Sportsmanship award, décerné. Aussi appelé le trophée Joe Dumars, il désigne depuis 1996 le joueur qui « représente le mieux les valeurs du sport sur le terrain, le comportement éthique, le fair-play et l’intégrité » . Déjà élu Most Improved Player, le meneur des Sixers a reçu le trophée des mains de… ses parents, qui lui ont fait la surprise !

On rappelle que chaque équipe avait désigné l’un de ses joueurs pour ce trophée. Puis, à partir de la liste des 30 joueurs, un panel de dirigeants de la NBA avait désigné un finaliste pour chacune des six divisions. Au final, ce sont les joueurs NBA qui ont ensuite choisi le vainqueur parmi les six finalistes.

LES ANCIENS VAINQUEURS

1996 : Joe Dumars

1997 : Terrell Brandon

1998 : Avery Johnson

1999 : Hersey Hawkins

2000 : Eric Snow

2001 : David Robinson

2002 : Steve Smith

2003 : Ray Allen

2004 : PJ Brown

2005 : Grant Hill

2006 : Elton Brand

2007 : Luol Deng

2008 : Grant Hill

2009 : Chauncey Billups

2010 : Grant Hill

2011 : Stephen Curry

2012 : Jason Kidd

2013 : Jason Kidd

2014 : Mike Conley

2015 : Kyle Korver

2016 : Mike Conley

2017 : Kemba Walker

2018 : Kemba Walker

2019 : Mike Conley

2020 : Vince Carter

2021 : Jrue Holiday

2022 : Patty Mills

2023 : Mike Conley