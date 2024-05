Chez les Bleus, Vincent Collet face à des questions ouvertes

C’est donc une liste (très) élargie que Vincent Collet a présentée, en amont des Jeux olympiques de Paris. Car si le sélectionneur des Bleus a appelé 19 joueurs, ils ne seront que 12 à disputer les JO.

Cette liste élargie répond tant à des contraintes techniques que tactiques. Techniques car le stage d’entraînement des Bleus débute le 17 juin, à l’INSEP. Or les joueurs qui évoluent en NBA ne pourront pas participer aux premières séances d’entraînement des Bleus, alors que le premier match de préparation face à la Turquie se jouera le 3 juillet.

Remettre de la concurrence…

« Nous n’avons pas beaucoup de certitudes et cela nous a incités à voir davantage de monde. Rebattre complètement les cartes. Avant Tokyo, nous avions fait la liste définitive avec des partenaires d’entraînement. Je persiste à penser que c’est un avantage globalement même si moins de concurrence entraîne parfois moins d’engagement dans la préparation. La liste pour Paris est très large et nous nous séparerons assez rapidement de joueurs. L’autre raison c’est que réglementairement, les joueurs sous contrat NBA n’auront pas le droit de s’entraîner dès le premier jour. Si j’avais été sûr des 12, je l’aurais refait. Là, clairement, ce n’est pas le cas et nous avons besoin de voir évoluer certains joueurs » explique ainsi Vincent Collet sur le site de la FFBB.

Après la débâcle de la Coupe du monde, Nicolas Batum avait appelé de ses vœux une remise en concurrence. Entre les lignes, on comprend que Vincent Collet ne considère pas qu’il s’agisse de la solution miracle pour les Bleus, même s’il admet que l’équipe était sans doute arrivée beaucoup trop confiante à la dernière compétition.

« J’imagine des entraînements à haute intensité. Et c’est ce que l’on souhaite impulser sur cette campagne avec un changement de visage par rapport à l’an passé. Nous étions trop confortables et dans l’attente de quelque chose qui semblait nous être dû » reconnait-il d’ailleurs. « Il faut retrouver notre esprit de conquête. Être à l’attaque. L’intensité sera fondamentale. Et partout. La concurrence peut aider à en amener beaucoup et que cela devienne une valeur pour l’équipe. »

Retrouver une défense intraitable

Ce qui est clair, c’est que « la construction, après le Mondial raté, passera par le retour d’une défense intraitable ».

Avec la paire Wembanyama – Gobert sous le cercle et les profils qui arrivent ou qui reviennent d’Andrew Albicy, Bilal Coulibaly ou encore Nicolas Batum, il y a de quoi retrouver une défense forte. Ça a toujours été la clé de voûte de la réussite des Bleus lors des compétitions internationales, et ça devra encore l’être cet été.

Le problème, c’est le flou qui règne sur les postes extérieurs, et notamment à la mène. Vincent Collet attend de Victor Wembanyama qu’il s’impose (déjà) comme un des leaders de l’équipe mais il faut trouver la bonne rampe de lancement, tout en trouvant des points à l’extérieur pour une alternance extérieur/intérieur qui tienne la route.

Dans cette configuration, les Bleus auront donc besoin des points d’Evan Fournier et d’un meneur capable d’organiser le jeu tout en s’occupant des missions défensives sur les stars adverses.

« Il y a des profils dont on sait qu’ils seront performants, tel Andrew Albicy. Matthew Strazel (Monaco) a été intéressant en février et fait une saison convaincante. Sylvain (Francisco) a fait partie de la réflexion, mais on a étudié différents paramètres. Pour lui, c’est aussi une question de gabarit. On a constitué notre groupe par rapport aux joueurs qu’on pourrait croiser. Pour s’opposer à des Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Luka Doncic… il faut certains profils » a ainsi reconnu Vincent Collet au sujet de l’absence du joueur de Munich.

Quel(s) meneur(s) ?

Le souci, c’est que si ces profils existent (Frank Ntilikina, Killian Hayes…), ils restent sur des saisons très compliquées, et il n’y a donc aucune certitude. D’où l’importance du camp entraînement.

« Evaluer est délicat car on ne peut pas considérer de la même façon la Betclic, l’EuroLeague, la G-League, la NBA. Un joueur comme Frank Ntilikina n’a que très peu joué cette saison mais a toujours été performant en équipe nationale. Nous n’avons pas de garanties. On espère certaines choses. Mais on veut les voir de visu ».

L’incertitude existe aussi sur Nando De Colo, un cadre de Vincent Collet dont la place est pourtant loin d’être assurée, la faute notamment à une grosse entorse de la cheville.

Bref, il y a un gros travail à faire pour le staff des Bleus, afin de trouver la formule la plus efficace en vue de ces Jeux olympiques à domicile. Autour notamment de Victor Wembanyama, avec une défense qui doit retrouver ses standards et un poste de meneur qui risque encore d’être le sujet brûlant de l’été…

LA LISTE ÉLARGIE DE VINCENT COLLET POUR LES JO 2024

Meneurs : Andrew Albicy, Killian Hayes, Théo Maldeon, Frank Ntilikina, Matthew Strazel

Extérieurs : Nicolas Batum, Isaia Cordinier, Bilal Coulibaly, Nando De Colo, Ousmane Dieng, Evan Fournier, Nadir Hifi, Elie Okobo

Intérieurs : Rudy Gobert, Jaylen Hoard, Mathias Lessort, Vincent Poirier, Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele