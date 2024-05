Victor Wembanyama, leader de l’Equipe de France aux JO 2024

Journée chargée pour les Équipes de France puisqu’en amont de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro de football, ce sont Vincent Collet et Jean-Aimé Toupane qui ont dévoilé leurs groupes pour les JO de Paris !

Des groupes élargis (puisque seuls 12 joueurs formeront le groupe définitif) qui intègrent les cadres habituels chez les hommes (Nicolas Batum, Evan Fournier, Nando De Colo, Rudy Gobert…) et la jeune garde (Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, Nadir Hifi…) pour un groupe très dense à l’intérieur, et qui devrait permettre de retrouver une assise défensive, même si la mène reste une interrogation.

Nando De Colo gêné par des problèmes physiques toute l’année, il n’y a pas de certitude sur le poste, même si Vincent Collet a rappelé le soldat Andrew Albicy. Et bien qu’il semble avoir le profil d’organisateur/défenseur idéal dans ce groupe, Frank Ntilikina n’a de son côté quasiment pas joué de la saison… On notera d’ailleurs que les trois NBAers coupés cette saison sont là puisqu’il y a Killian Hayes et Theo Maledon !

Du côté des absences, celles de Sylvain Francisco et Moustapha Fall sont les plus notables.

Pour rappel, le tournoi masculin 5×5 se déroulera du 27 juillet au 10 août, avec une première phase au stade Pierre-Mauroy de Lille, avant les matchs couperets à l’Arena Bercy de Paris. Dans le groupe B, les Bleus affronteront d’abord l’Allemagne, championne du monde en titre, le Japon, et l’équipe qui remportera le TQO letton.

LE GROUPE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE

Meneurs : Andrew Albicy, Killian Hayes, Théo Maldeon, Frank Ntilikina, Matthew Strazel

Extérieurs : Nicolas Batum, Isaia Cordinier, Bilal Coulibaly, Nando De Colo, Ousmane Dieng, Evan Fournier, Nadir Hifi, Elie Okobo

Intérieurs : Rudy Gobert, Jaylen Hoard, Mathias Lessort, Vincent Poirier, Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele

Chez les femmes, la surprise est venue de l’absence de Sandrine Gruda. La meilleure marqueuse de l’histoire des Bleues paie ses problèmes physiques des derniers mois, et peut-être ses critiques de l’Euro 2023.

Le tournoi féminin de basket 5×5 se disputera lui du 28 juillet au 11 août, avec également une première phase de poules au stade Pierre-Mauroy de Lille et les matchs couperets à l’Arena Bercy de Paris. Également dans le groupe B, les Bleues ont de leur côté hérité du Canada, du Nigeria et de l’Australie lors des phases de poules.

LE GROUPE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE FEMININE

Meneuses : Romane Bernies, Marine Fauthoux, Leila Lacan, Carla Leite, Marie Pardon

Extérieures : Pauline Astier, Valériane Ayayi, Marie-Paule Foppossi, Marine Johannes, Sarah Michel, Janelle Salaün, Gabby Williams, Mamignan Touré

Intérieures : Alexia Chery, Dominique Malonga, Iliana Rupert, Ana Tadic, Marième Badiane