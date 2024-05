Shai Gilgeous-Alexander aime aussi les efforts de l’ombre

Deuxième dans la course pour le trophée de MVP, Shai Gilgeous-Alexander découvre des terres inconnues depuis quelques mois. Il est le leader du Thunder, une équipe ambitieuse puisqu’elle a terminé à la première place de la conférence Ouest, et doit ainsi porter ses coéquipiers en assumant ce rôle.

Il le fait à sa manière, feutrée et discrète, à l’instar des paniers et des points qu’il marque, avec une régularité impressionnante. « Comme tout ce qu’il fait : il est régulier et progresse en tant que leader. Il est en apprentissage. Il apprend encore à 25 ans », assure Mark Daigneault. « C’est la première fois qu’il joue les playoffs dans cette position […] Toute sa vie est organisée autour du fait d’être le meilleur joueur possible. »

« Il adore le processus qui mène au fait de devenir un grand joueur de basket, autant que d’être un grand joueur »

Pour devenir le meilleur joueur (possible), il faut travailler dur, avec discipline, et dans l’ombre. Tous les grands talents ne sont pas capables de s’imposer un tel cadre. Shai Gilgeous-Alexander n’a pas ce problème.

« Tom Brady a dit que ce qu’il aimait autant que le football, c’est se préparer à jouer au football », paraphrase le coach du Thunder. « Il est comme ça. Il adore le processus qui mène au fait de devenir un grand joueur de basket, autant que d’être un grand joueur. On voit le travail qu’il y a derrière et cela donne le ton pour le reste. »

Des propos qui rappellent ceux de Stephen Curry, qui avait aussi pris la légende de la NFL en exemple, pour cette gestion du quotidien. « Toutes les petites choses qu’on fait au quotidien, et tout le travail accompli, s’accumulent pour atteindre à nouveau ce stade… », déclarait le meneur de jeu des Warriors. « L’approche et la discipline dont il fait preuve prouvent qu’il n’y a pas de hasard quand un sportif professionnel parvient à cette longévité. Il existe donc des choses pour se donner les moyens d’aller plus loin. »

Le travail au quotidien et la routine permettent alors de se rassurer quand les difficultés arrivent. Toujours avec ce côté froid et confiant. « Il cherche des solutions. Il veut réparer les choses. Il est prêt à travailler dans ce sens. C’est ce qu’il y a de mieux chez lui », admire encore le coach d’Oklahoma City. « Il y a des hauts et des bas dans une rencontre comme dans une saison, et ce n’est pas une catastrophe pour lui. Il se concentre sur la prochaine possession, le prochain jour, le prochain match. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 Total 386 33 49.6 34.9 85.2 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 22.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.