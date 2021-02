La longévité de Tom Brady inspire Stephen Curry

Dimanche prochain, Tom Brady disputera son 10e Super Bowl, et à 43 ans, il aura la possibilité de remporter un 7e titre NFL ! Du jamais vu pour un quarterback, et à 43 ans, la star des Tampa Bay Buccaneers impressionne Stephen Curry par sa longévité et ses performances au plus haut niveau.

« C’est un sport différent, à un poste différent, mais il s’agit clairement des petites choses qu’on peut faire, que j’ai faites, que je fais encore et que je peux faire à l’avenir pour s’assurer que son corps récupère et reste en excellente condition, afin que vous vous donniez le maximum de chance d’être prêt saison après saison », a déclaré Stephen Curry sur ESPN. « Et puis il s’agit de faire les ajustements nécessaires en fonction des besoins de votre jeu pour évoluer. L’approche et la discipline dont il fait preuve prouvent qu’il n’y a pas de hasard quand un sportif professionnel parvient à cette longévité. Il existe donc des choses pour se donner les moyens d’aller plus loin ».

Ces « choses », on les connaît. Ce sont les routines au quotidien, les séances de tirs, les étirements en passant par l’hygiène de vie. Tout ce qui permet à un Tom Brady ou même un LeBron James d’être très performant malgré les années qui défilent.

« Il y a des choses qu’on maîtrise et d’autres pas… » rappelle Stephen Curry. « Mais toutes les petites choses qu’on fait au quotidien et tout le travail accompli, s’accumulent pour atteindre à nouveau ce stade… À moins d’être quarterback des Bucs de Tampa Bay en ce moment, on vit au jour le jour, et la frontière est mince entre le moment où vous êtes à votre apogée et celui où vous devez vraiment donner le meilleur de ce que vous avez sur le terrain. C’est un peu ce qu’il y a devant moi, et j’y pense ».

« La tête doit être costaude pour dire au corps qu’on est jeune »

Alors qu’il fêtera ses 33 ans en mars, le meneur des Warriors estime être au milieu de ses meilleures années. Il ne se donne pas un âge limite, mais il espère conquérir d’autres titres et connaître de nouvelles années fastes.

« On y pense cette année, et la suivante… On pense au retour de Klay, et à plein de choses différentes… Mais qui peut dire qu’on parviendra à assembler tous les éléments ? Je suis au milieu de mes meilleures années, et je pense à tout ce qu’on a vécu ces quatre, cinq dernières années, et ce sur quoi on peut s’appuyer. C’est difficile de donner un chiffre, mais je pense qu’on est dans une bonne position. »

Mentalement et physiquement, Stephen Curry n’a donc pas le sentiment d’avoir 33 ans. « Je dirais qu’avec les playoffs, on a joué une saison et demie en plus sur cinq ans. Mais l’an passé, j’ai tout récupéré. Donc, je ne sais pas, mais j’ai le sensation d’être au milieu de ma vingtaine. Je ne sais pas ce que ça veut dire, et peut-être que je triche avec moi-même. J’imagine que la tête doit être solide pour dire au corps qu’on est jeune, ou qu’on se sent jeune. Donc continuons comme ça, et je n’ai absolument aucune appréhension sur le fait de m’arrêter de sitôt. »