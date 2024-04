Shai Gilgeous-Alexander, ou la régularité incarnée

Avec 30.1 points de moyenne cette saison, Shai Gilgeous-Alexander s’est classé à la troisième place des meilleurs marqueurs de la ligue, confirmant là son statut de scoreur référencé en NBA, un an après avoir terminé à la quatrième place avec 31.4 points de moyenne en 2022/23.

Joueur qui compte le plus de matchs à 20+ points (69) et 30+ points (51) cette saison, « SGA » n’est pourtant même pas dans le Top 5 de ceux qui totalisent le plus de sorties à 40+ points (6) et il n’a jamais dépassé la barre des 50 points, à l’inverse d’un Malachi Flynn, pour ne citer que lui. La preuve que la force du Canadien réside principalement dans sa régularité, alors que son « career high » ne s’élève qu’à 44 « petits » points.

« Toute ma vie repose sur la régularité. Tout ce que je fais. Ce que je mange, quand je m’endors, ma récupération… » avait-il ainsi expliqué, courant mars.

Près de 50% de ses matchs entre 30 et 34 points !

Quand on se penche en détail sur les performances au scoring de Shai Gilgeous-Alexander en 2023/24, on constate ainsi que la constance est le mot qui le définit à merveille.

Ainsi, 89% de ses matchs (67 sur 75) se sont achevés sur un total de points compris entre 20 et 40. Les huit restants correspondent à ses six matchs en-dessous des 20 points et à ses deux matchs au-dessus des 40 points.

Fait encore plus fou : Shai Gilgeous-Alexander a bouclé 46% de ses matchs entre 30 et 34 points, une stabilité absolument remarquable, même s’il a parfois un peu forcé pour y parvenir…

Plus encore : l’écart-type au scoring de l’égérie Converse s’élève à « seulement » 6.75 cette année. Sur les 82 saisons recensées à minimum 30 points par rencontre, deux joueurs font mieux et il s’agit de Oscar Robertson (6.71 en 1963/64) et… « SGA » himself en 2022/23, avec un écart-type au scoring de 6.68.

En playoffs, Shai Gilgeous-Alexander semble avoir conservé des bases similaires en attaque, puisqu’il a inscrit 28 puis 33 points lors de ses deux premiers matchs (gagnés) du premier tour contre les Pelicans. Soit une moyenne de 30.5 points, dans la parfaite lignée de ce qu’il a réalisé en saison régulière. Vous avez dit régularité ?

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 Total 386 33 49.6 34.9 85.2 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 22.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.