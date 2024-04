Converse met le paquet pour conserver Shai Gilgeous-Alexander

Depuis 2020, Shai Gilgeous-Alexander est la tête d’affiche de Converse en NBA. Et le meneur/arrière d’Oklahoma City, candidat crédible au titre de MVP, vient de prolonger avec l’équipementier américain !

Une prolongation de plusieurs saisons, et revalorisée, qui fait de « SGA » le visage de la marque dans l’univers du basket. D’autant qu’en passionné de mode, le Canadien de 25 ans aura droit à son modèle signature à partir de 2025 et qu’il a également été nommé « Directeur créatif de Converse Basketball ».

« C’est la base de la chaussure streetwear », expliquait Shai Gilgeous-Alexander au sujet de son engagement avec Converse. « Peu importe d’où vous venez, à quoi vous ressemblez ou quel âge vous avez, quelle que soit votre taille, que vous travailliez dans un bureau ou que vous jouiez au basket, tout le monde a une paire de Converse. »

Patron de Converse, Jared Carver est aussi très heureux de prolonger l’aventure avec le leader du Thunder.

« Chez Converse, nous sommes au service des créateurs. Et Shai incarne totalement le terme. Il repousse constamment les limites du style, par son jeu sur le terrain ou sa créativité personnelle en dehors des parquets. Ce partenariat élargi est une progression naturelle de notre collaboration, et nous sommes impatients de présenter la ligne signature de Shai et de mettre en place ensemble la prochaine étape de Converse dans le basket. »