Shai Gilgeous-Alexander sort un pack chez Converse

Après Kelly Oubre, c’est au tour de Shai Gilgeous-Alexander de sortir sa propre collection chez Converse. Un pack « Chase the drip » qui comporte deux modèles estampillés « SGA », inspirés de la Pro Leather Ox et de la Chuck 70 Hi.

La Converse Pro Leather Ox est principalement en bleu, avec des accents blancs sur le chevron, l’ourlet et les lacets. L’inscription « SGA » est gravée en relief en or sur l’empeigne. Comme l’ailier des Hornets, Shai Gilgeous-Alexander a opté pour une tige en « denim » déchiré d’un côté, avec un coloris blanc et un graphique bleu tie-dye en dessous. La semelle intermédiaire, la languette et l’écusson apparaissent en blanc.

Les deux modèles sont disponibles depuis hier aux États-Unis, à 75 dollars pour la Pro Leather Ox et 90 dollars pour la Chuck 70 Hi.

(Via NiceKicks)

